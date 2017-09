Nové vylepšení. Ekonomika USA rostla nejrychleji za více než dva roky

Příjemné překvapení přinesla i poslední revize výkonu americké ekonomiky ve druhém čtvrtletí. Hrubý domácí produkt se zvedl o 3,1 procenta, což je nejrychlejší tempo za více než dva roky. První odhad přitom počítal s růstem jenom o 2,6 procenta. Druhé upřesnění už přineslo zlepšení hlavního čísla na rovná 3 procenta, které dnešní údaj překonává.

Beze změn zůstal ve druhém čtvrtletí 3,3procentní růst spotřebitelských výdajů, které tvoří více než dvě třetiny americké ekonomiky. Revize vzhůru se ale dočkaly firemní zásoby, jejichž vliv na dynamiku růstu největší ekonomiky světa za jarní kvartál byl původně považován za neutrální. Aby uspokojily silnou poptávku, dokázaly firmy zvýšit svoje zásoby o trochu více, než se předpokládalo. To se na kvartálním růstu nakonec projevilo zvýšením o něco přes desetinu procentního bodu.

Výkonnost americké ekonomiky v současném čtvrtletí by ale nakonec mohla být otazníkem. Spojené státy se v létě a počátkem září potýkaly s hurikány Harvey a Irma. Prezident Trump sice ve středu představil dlouho očekávanou daňovou reformu, která by měla ulevit firmám a mohla podpořit ekonomiku, nadále ale chybí podrobnosti o tom, kde získat peníze na daňové škrty, aniž by se neprohloubil rozpočtový deficit a nezvýšilo se zadlužení státu.