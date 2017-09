Nejcennější značkou světa je nadále Apple

Nejcennější značkou světa zůstává Apple. Její hodnota se meziročně zvýšila o tři procenta na více než 184 miliard dolarů (přes čtyři biliony Kč). Vyplývá to z letošního žebříčku stovky nejcennějších značek světa, který sestavuje výzkumná společnost Interbrand.



Na druhém místě zůstala značka Google, jejíž hodnota vzrostla o šest procent na téměř 142 miliard USD. Apple a Google se drží na prvních dvou příčkách žebříčku již pátým rokem za sebou, upozorňuje Interbrand.



Na třetí příčku se letos dostala značka Microsoft, která tak odsunula na čtvrtou pozici značku Coca-Cola. Do první desítky se letos poprvé probojovala značka Facebook, která obsadila osmé místo. Její hodnota stoupla téměř o polovinu na více než 48 miliard dolarů.



Společnost Interbrand do výpočtu hodnoty značek zahrnuje například finanční výsledky produktů a služeb nabízených pod danou značkou či vliv značky na zákazníka.

Zdroje: Interbrand, ČTK