Výsledky Micronu: Je-li tohle vrchol, tak na něm asi ještě chvíli zůstaneme

Výrobce čipů DRAM a NAND sice představil svoje výsledky již včera, nicméně není záhodno tohoto důležitého hráče vynechat. Investoři se v podstatě rozdělili na dva názorové tábory. Ten první říká, že jsme v současnosti na vrcholu cyklu a další cesta je jen směrem dolů. Druhý názor pokládá datová centra, chytré telefony nové generace a virtuální realitu za důvody, proč je tento cyklus delší a obratu dolů se ještě určitý čas nedočkáme. Ať je tomu jakkoliv, výsledky Micron Technology nám ukazují, že pokud jsme právě na vrcholu cyklu, tak tam pravděpodobně ještě nějaký čas vydržíme.



Díky nedostatečné nabídce a rostoucím cenám čipů vylétly tržby meziročně o 90 % na 6,14 mld. USD, přičemž konsensus udával 5,97 mld. USD. Hrubá marže, která před rokem byla na úrovni 18 %, se teď rozšířila až na 51,3 %. Čistý zisk na akcii se usadil na 2,02 USD, zatímco predikce udávaly 1,84 USD. Poukážeme ještě na skvělý výsledek volného cashflow, jenž dosáhl 12 mld. USD. Hotovost na rozvaze teď obnáší 5,5 mld. USD, nicméně čistý dluh zůstává beze změny na 5 mld. USD. Management však věří, že společnost by mohla mít negativní čistý dluh (tzn. více hotovosti než dluhů) konče rokem 2018.





V prodejích čipů DRAM se díváme jak na rostoucí mezikvartální objem (DRAM bits +5 % qoq), tak na vyšší průměrnou cenu (ASP +8 % qoq). To samé můžeme říct o čipech NAND, i když v trochu slabším měřítku (NAND bits +3 % qoq, ASP +5 % qoq). I, my budeme jmenovat hlavně největší Compute & Networking Business, jejíž tržby se meziročně více než zdvojnásobily na 2,85 mld. USD I výhled do příštího kvartálu. Tržby by se měly držet v intervalu 6,1 – 6,5 mld. USD , což by při střední hodnotě značilo 1,5násobek předešlého roku. Tržní konsensus se opíral o číslo 6,06 mld. USD . Výhled čistého zisk na akcii 2,09 – 2,23 USD nechal predikovaných 1,85 USD daleko za sebou a jeho střední hodnota signalizuje meziroční růst o 1,95 USD Suma sumárum můžeme tedy pokládat výsledky Micron Technology za velice pozitivní. Spolu s výhledem na další kvartál nám ukazují, že. Velké investice do výroby čipů jsou v současnosti plně v režii Samsungu, jenž chce do roku 2021 přeinvestovat až 18 mld. USD . V prvním pololetí příštího roku by ale poptávka měla nadále přebíjet nabídku. Akcie včera skokově posílily o 8 %.