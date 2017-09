Kolik je na světě milionářů? Víc než kdy jindy, říká Capgemini

Tolik milionářů jako loni nikdy na světě nebylo. Jeden milion dolarů na investice mělo v uplynulém roce zhruba 16,5 milionu lidí. A rekordní bylo i jejich celkové čisté jmění: 63,5 bilionu dolarů, tvrdí v nejnovější studii poradenská společnost Capgemini.

Oproti předloňskému roku se počet milionářů zvýšil o 7,5 procenta a hodnota jejich jmění vzrostla o 8,2 procenta. Milionářem – pod kterým Capgemini rozumí osoby s investovatelnými aktivy v objemu 1 milion dolarů a více, se celkově loni stalo zhruba 1,15 milionu lidí.

Oproti roku 2015 jde přitom o výrazně rychlejší nárůst. Předloni se oba ukazatele zvýšily o pouhých o 4,9 procenta, respektive o 4 procenta.

A kde je milionářů nejvíce? Nejvyššími čísly se chlubí USA, Japonsko, Německo a Čína. Podstatně vylepšená čísla ovšem přišla Ruska. Zotavení tamních akciových trhů napomohlo tomu, že ruských milionářů bylo o skoro pětinu více než v předešlém roce. A stejným tempem se po celkově slabším roce 2015 zvýšil i jejich celkový majetek. Více milionářů ovšem přibylo i v Brazílii:

Člověk+robot poradenství = budoucnost správy majetku?

Zpráva o světovém bohatství 2017, jak se dnes zveřejněná studie jmenuje, také zjistila, že se zvýšila hodnota majetku, který tito lidé svěřili do rukou správcům, a to o více než 24 procent. Velký dojem na ně ale dělají hybridní služby ve finančním poradenství, do kterého je kromě robota (koncept roboadvisory) zapojen i člověk. Podle Capgemini přišla zároveň doba na to, aby do odvětví správy majetku vstoupily velké techologické firmy jako Google. Více než 56 % oslovených milionářů řeklo, že se využívání jejich služeb ve správě majetku nebrání. Platí to hlavně pro mladší a rozvíjejích se regiony.

A do jakých tří aktiv milionoví boháči svoje peníze ukládali? Průzkumy podle agentury Reuters ukazují, že v letošním druhém čtvrtletí drželi 31,1 procenta v akciích, 18 procent v dluhopisech a 27,3 procenta v hotovosti. Podíl alternativních investic, jako hedgeové fondy, deriváty nebo komodity klesl na 9,7 procenta.

Zdroje: Capgemini, Bloomberg, Reuters