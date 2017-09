Babiš: Aspoň jeden blok v Dukovanech ČEZ zvládne sám. Stát ho nikdy pořádně neřídil

Andrej Babiš, jehož hnutí ANO má před říjnovými parlamentními volbami podle nedávných průzkumů více než dvojnásobný náskok před sociálními demokraty, zopakoval, že energetika ČEZ dokáže sama ufinancovat výstavbu minimálně jednoho nového bloku v Dukovanech. Prohlásil to v rozhovoru, který tento týden přinesla agentura Bloomberg. Stát podle něj ČEZ nikdy pořádně neřídil. Pokud jeho strana vyhraje volby, pokusí se dostat energetiku více pod přímou kontrolu vlády.



Se stavbou jednoho jaderného bloku v Dukovanech a jednoho v Temelíně s možností rozšíření na dva bloky v obou elektrárnách počítá Národní akční plán rozvoje jaderné energetiky v ČR. Prioritou je dostavba Dukovan, zatím ale není jasné financování projektu. Vláda hledá způsob, jak výstavbu financovat. ČEZ nové jaderné bloky nechce stavět bez státní podpory s ohledem na vysoké náklady a nízké ceny energií.



Babiš ale dává opakovaně na srozuměnou, že ČEZ si nestojí špatně. To že první blok zvládne z vlastních zdrojů, zaznělo z jeho úst i v srpnu.



„První blok #ČEZ určitě zvládne ze svého.“ #Babiš chce urychlit budování #jádro #elektřina #energetika - https://t.co/3OhOBHVpkB pic.twitter.com/nE3QieIYId

“ČEZ je ve velmi dobré kondici; má nejlepší rozvahu mezi energetickými společnostmi po celé Evropě ,” uvedl podle anglického přepisu nejnovějšího rozhovoru.Někteří analytici – včetně analytiků Patria Finance - se domnívají, že takovýto plán by mohl poškodit hodnotu společnosti. Špatnou zprávou by mohl být pro menšinové akcionáře, kteří by mohli na řadu let přijít o výplatu dividendy , upozornil v dnešním ranním komentáři hlavní analytik Patria Finance Tomáš Sýkora. Babiš ale podle Bloombergu podobné obavy odmítá. “Dokážou to snadno financovat, snadno,” uvedl také o ČEZu , ve kterém má stát prostřednictvím ministerstva financí zhruba 70procentní podíl. "Tento stát ČEZ nikdy pořádně neřídil," uvedl také Babiš s poukazem na některé minulé investice ČEZu , například na Balkáně. Bulharských aktiv se nyní energetika snaží zbavit.Vládní zmocněnec pro jadernou energetiku Ján Štuller ve středu řekl, že pokud jde stavbu nového bloku, Stálý výbor pro jadernou energetiku nyní pracuje na technické analýze dvou variant, které byly schváleny v červnu. Porovnávala se prý varianta, že by stavbu nového jaderného bloku zajistila dceřiná společnost ČEZ , s variantou, že by tuto dceřinou společnost odkoupil od ČEZ stát a ta by následně realizovala výstavbu.

Variantou stavby nového jaderného zdroje v Česku, která počítá s transformací, respektive rozdělením skupiny ČEZ, se prý výbor nyní nezabývá. Agentura Reuters minulý týden uvedla, že podle jejích informací požádali zástupci české vlády vedení ČEZ, aby rozpracovalo variantu případného rozdělení skupiny.

Zdroje: Bloomberg, Patria.cz, ČTK