Čtvrteční obchodní seance 28. 9. 2017

Čtvrtek 28. 9. 2017 ---------------------------------

USA: DJIA (+0,25 %), S&P500 (+0,41 %) a NASDAQ (+1,15 %).

Evropa: DAX (+0,41 %), CAC40 (+0,25 %), FTSE 100 (+0,38 %).

Čína: Hang Seng (-0,11 %), Shanghai Comp. (-0,08 %), CSI 300 (+0,10 %).

Japonsko: Nikkei 225 (+0,47 %).

-------------------------------------------------------------

Makroekonomický kalendář

-------------------------------------------------------------

DE: (08:00) – Gfk Index spotřebitelské nálady: 10,8 b., oček. 11 b.

EUR: (11:00) – Spotřebitelská důvěra a sentiment v průmyslu a službách

DE: (14:00) – Indexy spotřebitelských cen za září

USA: (14:30) – Nové žádosti o podporu v nezaměstnanosti

/NG: (16:30) – Týdenní změna zásob plynu dle EIA: oček: +66 mld., oček. +97 mld.

-------------------------------------------------------------

Zámořské akciové trhy během středeční obchodní seance opět rostly. Pozitivní sentiment přineslo na trhy očekávání nové daňové reformy prezidenta Donalda Trumpa.

Největší daňovou reformu za třicet let ve středu navrhl americký prezident Donald Trump. Plán, který by snížil zdanění podniků, ale čeká v Kongresu velká bitva s demokraty a jednotná není ani Trumpova vlastní strana. Trumpův plán je přitom skoupý na podrobnosti, jak nahradit výpadek příjmů, aniž by zásadně nestoupl rozpočtový deficit. Podle prezidenta reforma přinese úlevu americké střední třídě, federálnímu zdanění by podléhala jen menší část příjmů typické středostavovské rodiny. Pro jednotlivce by se stávajících sedm daňových sazeb sloučilo do tří: 12, 25 a 35 %. Trump prohlásil, že bohatí Američané by z jím navrhované daňové reformy neprofitovali a že o snížení zdanění firem na 20 % s republikány diskutovat nebude. Republikáni ani Bílý dům nepředložili žádný propočet, o kolik by snížení daní rozpočet připravilo. Nicméně nezisková organizace Tax Foundation před časem odhadla, že státní pokladna by v příštích deseti letech přišla o 5,9 bilionu dolarů.

Dnešní seance bude hlavně o evropských indexech spotřebitelské důvěry a reportu německé inflace. V odpoledních hodinách se dočkáme pravidelného statistiky z amerického trhu práce a týdenní změny zásob plynu dle agentury EIA. Pro měnové obchodníky bude zajímavé sledovat vystoupené guvernérů Haruhika Kurody a Marka Carneyho.