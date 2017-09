Investoři si opět půjčují z budoucnosti, brzy to pocítí

Investoři tlačí ceny amerických akcií nahoru s vírou v to, že třetí čtvrtletí opět přinese výjimečně dobré výsledky. Tvrdí to hlavní akciový stratég banky Morgan Stanley Michael Wilson a přidává následující porovnání vývoje indexu S&P 500 a jeho valuace. Graf podle jeho interpretace ukazuje, že investoři si před výsledkovou sezónou „půjčují z budoucnosti“ a ženou akcie nahoru. Během výsledkové sezóny ale ceny akcií i valuace již nenacházejí podporu pro další růst a ten přichází až s očekáváním dalších pozitivních překvapení při následující výsledkové sezóně:

Andrew Lapthorne ze Société Générale v této souvislosti poukazuje na to, že řada firem dává investorům a analytikům relativně skeptické odhady vývoje čtvrtletní ziskovosti jen proto, aby je potom mohly skutečnými výsledky překonávat a vytvářet tím podporu pro růst cen jejich akcií. Lapthorne to považuje za „šarádu“, ale své klienty zároveň varuje před otevíráním krátkých pozic během výsledkové sezóny.



Wilson ovšem poukazuje na to, že investoři už začali pozitivní překvapení spojené se čtvrtletními výsledky promítat do cen akcií předem a ne až při jejich zveřejnění. Vede je k tomu zřejmě důvěra v silné ekonomické oživení, které přinese vítané hodnocení ve stylu „lepší, než se čekalo“. Navíc se snížila makroekonomická volatilita a neobjevují se výrazné katalyzátory, které by hýbaly trhem a hospodařením firem. I to vede investory k tomu, že předpokládají pokračující pozitivní vývoj zisků a již nyní jej odrážejí ceny na trhu.



Tento pohled může vysvětlovat i to, proč si někteří technologičtí giganti nyní na trhu nevedou právě nejlépe i přesto, že ve druhém čtvrtletí vykázali lepší než očekávané zisky. I u nich je totiž možné, že investoři již pozitivní výsledky očekávali a ceny je odrážely ještě předtím, než s nimi firmy přišly na trh. A poté již chyběl další faktor, který by ceny akcií těchto společností táhl dál vzhůru. Morgan Stanley se domnívá, že podobný vzorec chování na trhu nastane i během zveřejňování výsledků za třetí čtvrtletí. Během výsledkové sezóny by tak podle banky mělo dojít ke konsolidaci. Poté se index S&P 500 vydá k cíli konce roku 2017 ve výši 2 700 bodů.