27. září: Tohle potřebujete vědět nejen o středečním obchodování na amerických burzách

Americké akciové indexy ve středu posílily a vrátily se do blízkosti historických maxim, index akcií menších firem Russell 2000 dokonce během dne překonal svůj rekord. Investoři přivítali návrh daňové reformy a sledovali růst výnosů amerických státních dluhopisů.

Akcie v Americe ve středu posílily v očekávání, že centrální banka USA v prosinci zvýší úrokové sazby, i v naději, že se daňová reforma navrhovaná prezidentem Donaldem Trumpem posune do další fáze. Trh podpořil především růst titulů z finančního sektoru. Index Dow v závěru obchodování stoupl o 0,25 % na 22 340,71 bodu, S&P 500 zpevnil o 0,41 % na 2507,04 bodu (intradenní historický rekord vylepšil na 2 511,75 bodu) a Nasdaq Composite posílil o 1,15 % na 6 453,26 bodu. Index volatility VIX klesl o 2,95 % na 9,87 bodu a výnos 10letých vládních dluhopisů USA stoupl o bezmíla sedm bazických bodů na 2,3014 %. Bitcoin přidal přes 7 % a jeho cena se vrátila nad 4 000 USD, ethereum posílilo o více než 5 % a obchoduje se nad 300 USD.

Optimismus podpořily lepší než očekávané údaje o vývoji amerických zakázek na zboží dlouhodobé spotřeby. Tyto údaje spolu s úterním komentářem šéfky centrální banky USA Janet Yellenové, že je potřeba pokračovat v pozvolném zvyšování úroků nehledě na nejistotu pramenící z přetrvávající vysoké inflace, se promítly do růstu výnosů amerických pokladničních poukázek a také akcií z finančního sektoru. Ty přidaly procento a půl. Akcie Bank of America stouply o 2,42 % a Goldman Sachs o 2,10 %. Co se týče úrokových sazeb, na 78 % obchodníků předpokládá, že Fed je v prosinci zvýší.

Prezident Donald Trump navrhl největší daňovou úpravu za třicet let, ale nabídl jen málo informací o tom, jak v rozpočtu škrty kompenzovat. Jak poznamenal Art Hogan ze společnosti Wunderlich Securities, "je to lepší než jednostránkový dokument, který máme, ale zjevně to není celkový daňový plán".

Nejlepší den od začátku března zažily menší firmy, index Russell 2000 zpevnil o 1,92 %. Tyto firmy totiž zřejmě budou nejvíce těžit z navrhovaného snížení korporátní daně.

Díky optimismu ohledně fiskálních reforem ve Spojených státech ve středu dolar vůči předním měnám zpevnil. Index, který měří výkon dolaru ke koši šesti předních světových měn, se zvýšil na nejvyšší úroveň za měsíc, část zisků ale ztratil a krátce po 22.00 SELČ přidával 0,49 % na 93,42 bodu. Euro kvůli nejistotě z dalšího politického vývoje v Německu pokračuje v poklesu. Vůči dolaru ztratilo 0,36 % na 1,1750 USD.

Cena ropy Brent již druhý den za sebou klesala z nejvyšší hodnoty od roku 2015, kam vystoupila v pondělí kvůli hrozbě Turecka, že zavře ropovod z iráckého Kurdistánu. Cena americké ropy naopak zamířila vzhůru díky zprávě o neočekávaném poklesu zásob ropy v USA.

Americký úřad pro energetické informace EIA uvedl, že zásoby ropy v uplynulém týdnu klesly o 1,8 milionu barelů. Analytici naopak očekávali růst zásob o 3,4 milionu barelů. K poklesu zásob přispělo obnovení činnosti rafinérií po řádění hurikánu Harvey minulý měsíc.

Analytici se domnívají, že dalšímu zdražení ropy brání posilování dolaru. Růst dolaru obvykle způsobuje pokles cen ropy, protože zdražuje ropu pro neamerické investory, a jejich zájem o ni tak klesá. Cena ropy Brent navzdory dnešnímu poklesu ve třetím čtvrtletí již stoupla o 22 %. To je nejvyšší růst pro třetí čtvrtletí od roku 2004, napsala agentura Reuters.