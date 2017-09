Češi jsou národem opilců: V plánu je zdražit alkohol o desítky procent

Češi patří mezi rekordmany ve spotřebě alkoholu. Jedním ze způsobů, jak omezit nadměrné pití, je výrazné zdražení. To navrhuje národní protidrogový koordinátor Jindřich Vobořil. U alkoholických nápojů se může zvýšit nejen spotřební daň, ale také daň z přidané hodnoty a garantovaná cena za výkup gramu alkoholu. Český národ se řadí v pití alkoholu na přední příčky světových žebříčků. Situace podle některých odborníků začíná být téměř alarmující. S návrhem na zdražení alkoholických nápojů přišel národní protidrogový koordinátor Jindřich Vobořil. Toto i další preventivní opatření pro omezení užívání legálních i nelegálních drog, by měla obsahovat nová národní strategie. Podle posledních informací o stavu užívání drog za rok 2015, pije alkohol v Čechách až 19 procent mužů a šest procent žen každý den. Zhruba 640 000 Čechů a Češek nad 15 let se potýká s problémy se závislostí. Muži v Česku vypijí v průměru tři piva, šest decilitrů vína nebo tři skleničky tvrdšího alkoholu za den. Ženy jsou na tom o něco lépe se dvěma pivy nebo dvěma sklenkami vína a dalších lihovin. Podle slov protidrogového koordinátora Jindřicha Vobořila, bude v návrhu prosazovat u příští vlády navýšení cen veškerých alkoholických nápojů."Vše je součástí naší devítileté strategie. Zdražit bychom do budoucna chtěli ve spolupráci s ekonomy všechy alkoholické nápoje až o desítky procent. Naším hlavním cílem je zabránit až zoufale snadné dostupnosti alkoholu u nás." Vypracovaná preventivní strategie pro boj s drogami a hazardem u nás bude obsahovat opatření na devět let. Budoucí vláda by návrh měla schválit nejpozději do konce příštího roku. Získané procento z výnosu spotřební daně by pak podle protidrogového koordinátora mohlo sloužit pro další prevenci a léčbu.

Pohled Čechů na tyto preventivní kroky se různí. "No jako prevence těžko říct, protože takových pokusů už tu bylo několik a tím, že ho předtím už jednou zdražili, na to doplatily pouze některé rodiny, protože ti lidé, kteří jsou na tom závislí, stejně pít nepřestanou. Takže když ho zdraží, doplatí na to akorát zase ty samé rodiny," uvedl jeden z respondentů.