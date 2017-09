Průzkum Sberbank CZ ukazuje, že Češi jsou optimisté a půjček se nebojí, rádi by si půjčili i na vzdělání dětí

Praha, 27. 9. 2017 - Podle aktuálního průzkumu zpracovaného agenturou Response Now pro Sberbank CZ mají Češi pozitivní vztah k rozumnému využívání půjček. Až 94 % lidí půjčky považuje za obvyklou záležitost a vedle nejběžnějších věcí na které si chtějí půjčovat, jako je automobil, jsou odhodláni investovat například do vzdělání svých dětí.

Lidé uvádějí velmi rozumné důvody, za jakých si jsou ochotni půjčit. Skoro polovina by chtěla investovat do vzdělání, svého 16 % nebo dětí 32 %. „Vnímám to jako velice pozitivní výsledek, který ukazuje, že lidé uvažují v dlouhodobém horizontu a berou vzdělání jako důležitou investici,“ uvádí Jiří Antoš, člen představenstva a Chief Retail Officer Sberbank CZ.

Z dat průzkumu pro Sberbank dále vyplývá, že většina lidí (68 %) má jasnou představu na co a kolik si chce půjčit. Pokud se podíváme na věkovou strukturu a vzdělání respondentů, pak nejjasnější představu mají lidé ve věkovém rozmezí 18 – 29 let (80 %) a vysokoškoláci (82 %). Naopak starší lidé a lidé s nižším dokončeným vzděláním tak jasnou představu nemají. Nejčastěji mají Češi zájem o půjčku na auto (40 %), ale také na vzdělání dětí (32 %) a láká je také velké elektro (32 %), s odstupem následuje nábytek (17 %) a vlastní vzdělání (16 %).

Průzkum dále přinesl odpovědi na další otázky spojené s financemi. Například pokud potřebujeme peníze, nejprve se obrátíme na příbuzné (64 %). Další volbou je banka, ve které máme běžný účet. Na tu se obrátí v případě potřeby 25 % lidí. Výše přijatelné půjčky i splátky závisí na věku, příjmech a vzdělání respondenta. Průměrná částka, kterou by si beze strachu lidé vypůjčili je 160 tisíc Kč. Nejméně by si půjčili starší lidé a lidé s nižšími příjmy a vzděláním (120-130 tis. Kč), nejvíce pak vysokoškoláci s vyššími příjmy (210-220 tis. Kč).

Průzkum také přinesl informace týkající se negativních pocitů spojených s půjčkami. Například pouze 20 % respondentů uvádí, že se za půjčku stydí. Nejčastěji (41 %) by půjčku lidé zatajili před svými kolegy z práce, dále pak před zaměstnavatelem (34 %) a před přáteli (30 %). Naopak otevření jsou Češi v komunikaci o půjčce s rodinou. Reálnou výši půjčky by valná většina (90%) otevřeně sdělila svému partnerovi. Tři čtvrtiny dotázaných by byly upřímné také ke svým rodičům a dětem.

Jedna z otázek průzkumu také směřovala k tomu, jak se Češi staví k neočekávanému zbohatnutí. Odpovědi ukazují, že poměrně konzervativně a racionálně. Většina by dědictví, výhru nebo dar uspořila nebo investovala. Více jak polovina by si snížila stávající půjčku. Třetina by ho použila na běžný provoz domácnosti nebo by si udělala něčím radost. Očekávané peníze „navíc“ např. odměny nebo bonus z práce by téměř polovina utratila za výdaje v domácnosti. 38 % by si pořídili něco pro sebe pro radost. Pozitivní zprávou je, že cca 30 % lidí (ženy 35 %) by obdarovalo z neočekávaného daru své blízké.