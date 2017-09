Rusko a USA postaví u Měsíce Bránu do hlubokého vesmíru

V posledních týdnech zahltily internet informace o nástupci Mezinárodní vesmírné stanice s označením Deep Space Gateway (DSG), to se dá přeložit jako Brána do hlubokého vesmíru a nyní přišlo skutečně potvrzení o spolupráci ruské a americké vesmírné agentury na budování vesmírné stanice na oběžné dráze Měsíce.

"Dohodli jsme se (Roscosmos, NASA), že se připojíme k projektu na vybudování nové mezinárodní Deep Space Gateway stanice na orbitě Měsíce," oznámil ředitel ruské vesmírné agentury Igor Komarov na Mezinárodním astronautickém kongresu v australském Adelaide.

V první fázi celého projektu se bude především testovat raketa SLS a modul Orion, uvádí na svém portálu NASA. Následně by se ale mělo přistoupit k samotné stavbě lunární stanice.

Ta by měla zpočátku sloužit k testování technologií v prostředí hlubokého vesmíru. Následně ji chtějí agentury využívat jako bránu k cestám na Mars a také povrch Měsíce.

Stanici by mělo tvořit několik modulů. Jako první by se na měsíční orbitu v rámci mise EM2 (Exploration Mission 2) dostat modul, který bude zajišťovat energii a pohon celé stanice. V rámci dalších misí s označením EM by se pak měl připojit ubytovací modul, logistický modul pro experimenty a nakonec by měl přibýt modul umožňující astronautům opouštět stanici do otevřeného prostoru.

Velmi důležité je, že již DSG začíná nabírat reálnou podobu, ambiciózní projekt by měl odstartovat už v roce 2019 a lidstvu by se tak mohla otevřít nová etapa vesmírného výzkumu.