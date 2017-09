Klid před bouří, nebo prostor k dalšímu růstu (Akciové výhledy KB)

Růstový trend na globálních akciových trzích v třetím čtvrtletí rušilo narůstající geopolické napětí. Přestože makroekonomické podmínky pokračovaly v pozitivním vývoji, atomové harašení Severní Koreje odradilo investory od rizikovějších investic.

Po mírné pauze v druhém čtvrtletí pražská burza ve třetím kvartále výrazně přidala. S více jak 6% růstem tak překonala většinu západoevropských akciových indexů a zdatně držela krok s ostatními středoevropskými parkety.

Dva tituly z vedoucí trojice pražského akciového pelotonu z předchozích dvou kvartálů, CME a Fotruna, upadly v nelibost investorů a jejich místo v čele závodu v třetím kvartále převzala likérka Stock Spirits. Výrazný 36% růst katapultoval její akcie na první místo v žebřícku zisků třetího kvartálu.

Letní prázdninová sezóna se podepsala na volatilitě i zobchodovaných objemech pražského parketu. ČEZ potvrdil svoji pozici nejobchodovanějšího titulu s 30% podílem. Menší emise pokračovaly ve zvýšené aktivitě, když podíl pěti největších titulů klesl z 92 na 85 %.

SG přijala k finančním trhům opatrnější přístup a vnímá určité obavy ze současného vývoje, kdy za nízké volatility a zvyšujících se spekulací na její pokles dochází k přesunu prostředků do méně likvidních instrumentů, snižují se indexy dostupnosti realitních nemovitostí a ocenění některých finančních aktiv je výrazně vysoké. Z tohoto důvodu SG snížila ve svém portfoliu expozici vůči akciím a nově radí držet neutrální pozici. Snížení váhy akcií z 60 % na 50 % bylo způsobeno částečným vybíráním zisků na americkém trhu a výprodejem britských akcií.

Americké akcie nyní čelí ne příliš časté kombinaci nízké volatility a spekulací na její další pokles, zpomalování růstu ziskovosti a vysokého ocenění. V historii se stalo pouze dvakrát, kdy by cyklicky očištěný P/E byl vyšší, než je jeho aktuální úroveň. Vzhledem k novým maximům S&P 500 si myslíme, že index má asymetrické rozdělení výnosu a rizika.

V krátkodobém horizontu mohou být německé akcie negativně ovlivněny jednáními o vytvoření nové koaliční vlády a jakýkoliv pokles akciového trhu doporučujeme využít k otevření nových dlouhých pozic. V dlouhodobém období by měl silný makroekonomický obrázek podporovat index DAX. Navíc se německé akcie pohybují na velmi atraktivních úrovních. SG rovněž doporučuje nákup francouzských akcií, kterým by měla hrát do karet klidnější politická scéna a očekávané reformy.

Pro pražskou burzu očekáváme roční růst okolo 10 % s odhadovaným dividendovým výnosem na úrovni 5,6 %.