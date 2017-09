Fantova budova na hlavním nádraží patří SŽDC, rozhodl soud

Historická Fantova budova na pražském hlavním nádraží patří Správě železniční a dopravní cesty (SŽDC), která loni objekt koupila od Českých drah (ČD). Rozhodl o tom Obvodní soud pro Prahu 2, který zamítl žalobu italské společnosti Grandi Stazioni, s níž SŽDC po nabytí nádraží ukončila spolupráci. Firma v žalobě zpochybňovala převod nádraží a chtěla, aby soud určil, že nádraží pořád patří ČD nebo státu, za který SŽDC vykonává správu objektu. Rozhodnutí soudu není pravomocné, lze se proti němu odvolat, uvádí ČTK.

Grandi Stazioni měla mít na základě smlouvy z roku 2003 hlavní nádraží pronajaté na 30 let, pokud by do loňského 16. října zvládla zrekonstruovat celý objekt. To se jí ale nepodařilo a SŽDC následně odmítla pronájem prodloužit. Krok správy železnic vyvolal soudní spory a přerušil rekonstrukci.

V žalobě, kterou dnes řešil soud, Grandi Stazioni napadla platnost smlouvy o převodu nádraží. Domáhala se určení, zda je historická budova majetkem SŽDC, nebo zda stále patří původnímu majiteli, Českým drahám.



Kromě vlastnictví historické Fantovy budovy Grandi Stazioni napadla převod nové odbavovací haly na správu železnic. Třetí žaloba se týká náhrady více než 770 milionů jako náhrady za investované peníze při rekonstrukci nádraží.

Z této sumy SŽDC firmě loni vyplatila 565 milionů korun jako uznatelné náklady na částečnou rekonstrukci nádraží. Společnost pak snížila požadovanou sumu na zhruba 210 milionů korun. Poslední žalobou se firma domáhá zhruba 1,26 miliardy korun za ušlý zisk z dalšího pronájmu nádražních prostor.