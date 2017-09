Napětí kolem Kurdistánu i prognózy bank jsou za růstem ceny ropy

Americká ropa WTI vzrostla v pondělí o více než 3 %, a dosáhla tak svého nového pětiměsíčního maxima, kdy se černé zlato usadilo nad hladinou 52 dolarů za barel. Ropě se podařilo odrazit od červnového dna téměř o čtvrtinu. Aktuálními faktory růstu jsou jednak geopolitické riziko v iráckém Kurdistánu, jednak varování některých velkých bank před nedostatkem zásob v příštích měsících.

Turecko by mohlo podle svého prezidenta zavřít kohoutky ropovodu z iráckého Kurdistánu. Tento irácký region totiž hlasoval pro svou nezávislost, a to se nejen Turecku, ale i Íránu či Bagdádu silně nelí bí. Pokud by se dodávky skutečně zastavily, v roce 2019 by na trhu mohl být nedostatek ropy. Zdá se, že dlouhodobý trend posledních let, kdy byl na trhu převis nabídky nad poptávkou, může být u konce.

V úterý ropa konsolidovala a WTI byl během londýnské seance v malém zisku ve výši 52,10 dolarů. Evropská ropa Brent se obchodovala kolem 59 dolarů za barel. Tato komodita vzrostla od června téměř o 35 %, a potvrdilo se tak, že ropa může jít ještě výše. Jen tento měsíc získala více než 10 %. Při očekávaném růstu poptávky totiž země OPEC udržují sníženou produkci, a navzdory růstu její výroby v USA tak zůstává černé zlato v růstovém trendu.

Futures na ropu, tedy kontrakty na její budoucí dodávky, jsou cenově pod současnými spotovými cenami. To indikuje silnou aktuální poptávku po komoditě.

Ropa Brent sice korigovala prudký pondělní nárůst, ale to byl pravděpodobně jen krátkodobý výběr zisků a rally by mohla pokračovat dále. Pokud by došlo k vyhrocení situace v Iráku, v sázce bude zhruba 500 000 barelů ropy denně. A tím pádem i další prudký stimul pro růst její ceny.