Rozbřesk: Čeká nás jestřábí ČNB. Pokud překvapí růstem sazeb, test 26,00 k euru bude ve hře

Česká národní banka dnes opět bude tím hlavním, co české trhy sledují. Počítáme s tím, že sazby tentokrát ponechá beze změny. Doprovodný komentář ovšem bude jednoznačně jestřábí a bankovní rada si bude chtít připravit půdu pro růst sazeb na listopadovém zasedání. Nabízí se logicky otázka, proč odkládat růst sazeb na listopad, když ČNB již dnes ví, že je chce zvýšit.

U řady kroků v minulosti současně platilo, že když ČNB dospěla ke shodě, své kroky neodkládala (např. ukončení intervencí). Navíc pro-inflační rizika v posledních dvou měsících vyrostla jako houby po dešti. HDP výrazně překonal očekávání trhů (4,7 % versus 3,5 % v srpnové prognóze ČNB) a je tažen zejména rychlým růstem domácí poptávky. Ta staví především na přehřívajícím se trhu práce - růst mezd zrychlil ve druhém kvartále na 7,3 % meziročně (versus 5,9 % v srpnové prognóze ČNB). To jsou poměrně výrazná pro-inflační překvapení. Současně s tím jádrová inflace zůstává v blízkosti desetiletých maxim (2,6 %). Nebylo by tedy divu, pokud by někteří centrální bankéři měli nutkání zvýšit sazby již nyní.



Proti dnešnímu růstu sazeb ale hovoří pár pádných argumentů, které v nedávném rozhovoru zmínil hlavní ekonom ČNB Tomáš Holub. ČNB je podle jeho slov rozhodnuta jít se sazbami vzhůru “plynuleji” než naznačuje prognóza nebo nejnovější data. Nebude chtít pravděpodobně rychlým růstem sazeb dvě zasedání po sobě vyvolat dojem, že jednoduše zaspala. To by mohlo vést trhy ke zbytečně agresivním sázkám na další utahování měnové politiky. A ostatně ani by to neodpovídalo stylu bankovní rady pod taktovkou Jiřího Rusnoka, která doposud působila spíše rozvážným dojmem. I proto podle nás centrální bankéři spíše počkají do listopadu, až veškerá překvapení zpracuje analytický aparát centrální banky a dá bankovní radě na stůl novou prognózu.



Česká koruna a dluhopisy

Česká koruna se v předvečer zasedání ČNB přiblížila do těsné blízkosti 27,00 EUR/CZK. V základním scénáři počítáme s tím, že si dnes ČNB připraví půdu pro růst sazeb v listopadu. Takový scénář do značné míry investoři očekávají a neměl by na trzích vzbudit výraznější rozruch.



Pokud by ovšem ČNB překvapila a nečekala s růstem sazeb na listopadovou prognózu, poslalo by to pravděpodobně krátké české výnosy vzhůru a koruna by se mohla odhodlat k testování 26,00 EUR/CZK.



Podle dostupné evidence sice koruna zůstává poměrně výrazně překoupená (kumulativně přes 60 mld. euro v portfoliových a ostatních investicích). Krátkodobé rozšíření zisků ovšem vyloučit nelze - zvlášť pokud by nešly vzhůru jen oficiální sazby, ale tak jako v posledních dvou týdnech i sazby implikované devizovými derivátovými kontrakty (forwardy, cross currency swapy), které ve finále rozhodují o atraktivitě koruny pro zahraniční hráče.



Zahraniční forex

Jen týden po jestřábím zasedání Fedu přilila opět olej do ohně šéfka této instituce - Janet Yellenová a zatlačila eurodolar ještě níže. Yellenová včera uvedla, že by bylo neprozřetelné držet měnovou politiku nezměněnou a čekat na to, až inflace dosáhne 2 %. Jinak řečeno jde jen o nový signál, že další zvýšení úroků Fedu je opravdu na cestě a odehraje se s velkou pravděpodobností v polovině prosince.



Není to však jen Fed, který pomáhá dolaru - o slovo se hlásí opět daňová reforma v USA, jejíž detaily by měly být poodhaleny do konce týdne. Dnes na toto téma možná promluví i prezident Trump.



V regionu se nám dostal pod tlak zlotý a to v souvislosti s domácí politikou. Polský prezident Andrzej Duda včera představil svůj návrh reformy (kontroverzního) zákona o nejvyšším soudu a nyní se čeká, jak se k němu postaví EU. Připomeňme, že Evropské komisi se reforma hrubě nelíbí a hrozí Polsku zbavením hlasovacích práv, resp. spíše je ve hře omezení dotací z unijní fondů pro Polsko, což je pro zlotý asi nejcitlivější věc. V pondělí by se přitom měla sejít Evropská rada a na pořadu bude prý i polská reforma.



Ropa

Cena ropy včera sice mírně poklesla, ale i tak se pohybuje v blízkosti dvouletých maxim. Data API za minulý týden poukázala na pokles zásob ropy v USA o cca 1,7 mb namísto jejich očekávaného růstu, avšak na ceny to hmatatelnější dopad nemělo. Dnes trh sleduje oficiální statistiky EIA, i když budou stále ovlivněné “vydařenou” hurikánovou sezónou.