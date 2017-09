R2G zřejmě plně ovládne Pegas (Ranní zpráva z akciového trhu)

Společnost Pegas Nonwovens oznámila, že R2G vlastní 74% podíl společnosti. Na trhu však kolují informace, že by podíl R2G mohl dosahovat až 90 %. Akcie by tak mohly na burze relativně záhy skončit.

Dopoledne přijdou data z britských ostrovů o cenách domů, HDP a běžném účtu. Ve Francii vyjde index spotřebitelské důvěry. USA pak odpoledne pošlou na trh údaje o rozjednaných prodejích domů a objednávkách zboží dlouhodobé spotřeby a dále pravidelné týdenní zprávy o počtu žádostí o hypotéku a zásobách ropy na americkém území od vládní energetické agentury EIA. Americký prezident by dnes měl představit hlavní rysy návrhu daňové reformy. U nás bude zasedat ČNB. Podle nás ponechá úrokové sazby nejspíš beze změny, tisková konference však bude výrazně jestřábí. Ke zpřísnění měnové politiky přistoupí podle našeho názoru ČNB až 2. listopadu, kdy bude mít k dispozici novou Zprávu o inflaci. Pokud by zvýšila úrokové sazby, mohla by koruna posílit pod 26 EUR/CZK. Ještě větší sílu by mohl mít náznak toho, že by se centrální banka mohla uchýlit k mnohem rychlejšímu zvyšování sazeb, než se kterým počítají prognóza a trh. Odpoledne se na ministerstvu průmyslu sejde k dalšímu zasedání Stálý výbor pro jadernou energetiku, který by mohl projednávat případné rozdělení ČEZu.