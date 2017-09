Středeční obchodní seance 27. 9. 2017

Středa 27. 9. 2017 ---------------------------------

USA: DJIA (-0,05 %), S&P500 (+0,01 %) a NASDAQ (+0,15 %).

Evropa: DAX (+0,08 %), CAC40 (+0,03 %), FTSE 100 (-0,21 %).

Čína: Hang Seng (+0,32 %), Shanghai Comp. (+0,01 %), CSI 300 (+0,03 %).

Japonsko: Nikkei 225 (-0,31 %).

-------------------------------------------------------------

Makroekonomický kalendář

-------------------------------------------------------------

ČNB: (13:00) – ČNB rozhodnutí o sazbách

USA: (14:30) – Objednávky zboží dlouhodobé spotřeby

USA: (16:00) – Rozjednané prodeje domů

-------------------------------------------------------------

/CL(WTI): (úterý) – Týdenní změna zásob ropy dle API: -0,761 M, oček. +3,4 M, min. +1,443 M

/CL(WTI): (16:30) – Týdenní změna zásob ropy dle EIA: oček. +2,296 M, min. +4,591 M

-------------------------------------------------------------

Zámořské akciové trhy zakončily druhý obchodní den smíšeně bez výrazných pohybů. Šéfka americké centrální banky v úterním projevu přiznala znepokojení z přetrvávající nízké inflace, dodala však, že je potřeba pokračovat v pozvolném zvyšování úroků. Podle Yellen by bylo neprozřetelné držet měnovou politiku nezměněnou a čekat na to, až inflace dosáhne 2 %. Jde o nový signál, že další zvýšení úroků FEDu je opravdu na cestě a odehraje se v polovině prosince. Není to však jen FED, který pomáhá dolaru, o slovo se hlásí opět daňová reforma v USA, jejíž detaily by měly být poodhaleny do konce týdne. Trumpova administrativa se chystá zveřejnit návrh už ve čtvrtek. Reforma by měla přinést výrazné snížení daňové zátěže pro střední třídu.

Dnešní seance bude hlavně o odpoledním reportu EIA týdenní změny zásob ropy, kterou komoditní obchodníci srovnají s včerejší statistikou institutu API. Další makrodata z USA se budou týkat objednávek zboží dlouhodobé spotřeby a rozjednaných prodejů domů. Nadále sledovat automobilky, GTO, CA, PSM, plyn, ropa, zbylé po domluvě.