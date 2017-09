Yellenová z Fedu tlačí jestřábí rétorikou eurodolar ještě níže

Jen týden po jestřábím zasedání Fedu přilila opět olej do ohně šéfka této instituce - Janet Yellenová a zatlačila eurodolar ještě níže. Yellenová včera uvedla, že by bylo neprozřetelné držet měnovou politiku nezměněnou a čekat na to, až inflace dosáhne 2 %. Jinak řečeno jde jen o nový signál, že další zvýšení úroků Fedu je opravdu na cestě a odehraje se s velkou pravděpodobností v polovině prosince.



Není to však jen Fed, který pomáhá dolaru - o slovo se hlásí opět daňová reforma v USA, jejíž detaily by měly být poodhaleny do konce týdne. Dnes na toto téma možná promluví i prezident Trump.





V regionu se nám dostal pod tlak zlotý a to v souvislosti s domácí politikou. Polský prezident Andrzej Duda včera představil svůj návrh reformy (kontroverzního) zákona o nejvyšším soudu a nyní se čeká, jak se k němu postaví EU. Připomeňme, že Evropské komisi se reforma hrubě nelíbí a hrozí Polsku zbavením hlasovacích práv, resp. spíše je ve hře omezení dotací z unijní fondů pro Polsko, což je pro zlotý asi nejcitlivější věc. V pondělí by se přitom měla sejít Evropská rada a na pořadu bude prý i polská reforma.