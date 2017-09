Zlotý pod tlakem polské politiky

Česká koruna se v předvečer zasedání ČNB přiblížila do těsné blízkosti 26,00 EUR/CZK. V základním scénáři počítáme s tím, že si dnes ČNB připraví půdu pro růst sazeb v listopadu. Takový scénář do značné míry investoři očekávají a neměl by na trzích vzbudit výraznější rozruch.



Pokud by ovšem ČNB překvapila a nečekala s růstem sazeb na listopadovou prognózu, poslalo by to pravděpodobně krátké české výnosy vzhůru a koruna by se mohla odhodlat k testování 26,00 EUR/CZK.





Podle dostupné evidence sice koruna zůstává poměrně výrazně překoupená (kumulativně přes 60 mld. euro v portfoliových a ostatních investicích). Krátkodobé rozšíření zisků ovšem vyloučit nelze - zvlášť pokud by nešly vzhůru jen oficiální sazby, ale tak jako v posledních dvou týdnech i sazby implikované devizovými derivátovými kontrakty (forwardy, cross currency swapy), které ve finále rozhodují o atraktivitě koruny pro zahraniční hráče.