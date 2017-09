R2G Rohan: K 5. říjnu budeme ovládat 88,55% podíl v Pegasu

Společnost R2G Rohan ukončila revizi všech akcií, které získává v rámci dobrovolné nabídky na převzetí společnosti Pegas Nonwovens na ceně 1010 korun za akcii. Ke dni vypořádání 5. října 2017 se stane akcionářem, který bude ovládat celkem 88,55% podíl na základním kapitálu Pegasu včetně již dříve drženého podílu. Oznámila to ve zprávě.

R2G Rohan Czech potvrdila ukončení revize akceptací nabídky obdržených v rámci její dobrovolné nabídky převzetí adresované všem akcionářům společnosti Pegas Nonwovens za cenu 1010 Kč za jednu akcii. R2G Rohan obdržel k okamžiku ukončení nabídky převzetí v 17 hodin 25. září 2017 celkem 6,810,910 platně podaných akceptací představujících 77,72% základního kapitálu společnosti Pegas.

Dohromady s vlastními akciemi, tak k okamžiku vypořádání 5. října 2017, bude R2G Rohan vlastnit celkem 7,760,286 akcií představujících 88,55% základního kapitálu společnosti Pegas.

"To znamená, že hranice pro výkup (squeeze out) nebo odkup (sell out) nebyly překročeny," dodala společnost ve zprávě.

R2G Rohan, uvádí dále ve zprávě, nenabyla žádné akcie po dobu závaznosti nabídky jinak než prostřednictvím nabídky převzetí.

R2G je rodinná investiční kancelář a správce rodinného majetku se sídlem v Praze, kterou v srpnu 2016 založil průmyslník Oldřich Šlemr.