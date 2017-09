Meteorologové varují: Na Evropu se ženou dva ničivé exhurikány!

Němečtí meteorologové varovali před dvěma hurikány, které z oblasti Karibiku doputují až nad Evropu. Do té doby zeslábnou, i tak ale ovlivní počasí na celém kontinentu.

Německá společnost wetteronline.de informovala, že do Evropy míří dva exhurikány. "O víkendu by se tak mohly ocitnout v cestě silné islandské tlakové níži a ovlivnit i naše počasí. Obavy ale nejsou na místě, vyvstává jen otázka, jestli tyto tlakové níže přinesou teplý vzduch a sluníčko, nebo spíše déšť a vítr," uvedli meteorologové.

Před extrémně větrným počasím varují i britští odborníci. "Začátkem příštího týdne bude hodně foukat a pršet. Pozůstatky hurikánu Maria se zřejmě spojí s hurikánem Lee a vytvoří superbouři. Ta by měla k britským ostrovům dojít v pondělí," citoval portál Daily Mirror meteoroložku Eleanor Bellovou.

Čeští meteorologové jsou ale ve svých předpovědích zdrženlivější. Tropická bouře Lee se zformovala v polovině září u Kapverdských ostrovů. Odtud pokračovala na západ až severozápad a v úterý zesílila na hurikán prvního stupně.

"Kupříkladu model GFS nyní předpokládá, že Lee bude 'uvízlým' ještě do konce tohoto pracovního týdne, teprve až na přelomu září a října by se měl vydat k Evropě s tím, že cestou by se měl spojit s pozůstatkem hurikánu Maria. Jak moc, či málo ovlivní počasí ve střední Evropě, to ukáže až čas," napsala na svých stránkách společnost Meteopress.

Ještě předtím by mělo do Česka dorazit babí léto. Ve středu se oteplí až na 22 stupňů a mezi mraky bude prosvítat sluníčko. Příjemně teplé počasí vydrží až do soboty. O víkendu by pak podle prognóz měla počasí ovlivnit dvojice exhurikánů.