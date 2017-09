DOWER-D: Co dál s akciemi?

Aktuálně je na tuzemském akciovém trhu nejdůležitějším "kurzotvorným faktorem" skutečnost, že ve čtvrtek dojde díky svátku k přerušení a zkrácení obchodního týdne. Ovšem globální trhy budou pokračovat v jízdě. Francouzský prezident Emmanuel Macron odstartoval po volbách v Německu boj o novou podobu EU a razantní pokles ceny akcií Pegas Nonwovens, graf 1, zase odstartoval doma úvahy okolo dalšího směrování tuzemského akciového trhu. Využijme čtvrteční svátek k zamyšlení co dál s akciemi.



Graf 1, Pegas Nonwovens, OS MACD a Bollingerova pásma k 26.9.2017







Po Německu naznačí také rakouské parlamentní volby v půli října kam bude EU směřovat v příštích letech. České volby koncem října zase napoví víc o dalším vývoji v Česku a řeknou více o jeho pozici v Evropě. A konečně Pegas Nonwovens už včera odhalil sílu i slabosti tuzemského akciového trhu. Dnes se proto věnujme především jemu.



Obecnou charakteristikou tuzemského akciového trhu je skutečnost, že je na něm de facto jen něco málo přes deset titulů, které jsou buď málo likvidní nebo mají jednoho dominantního vlastníka a tím vlastně postrádají hlavní smysl své účasti na akciovém trhu. Navíc stále víc a víc akcií je vykupováno jejich hlavními vlastníky. Letos vedle Fortuny a Kofoly CS tento proces vrcholí právě nyní textilkou Pegas Nonwovens a na začátku příštího roku "vykupovací" proces možná vyvrcholí změnami u ČEZ. Ergo kladívko: titulů k reálnému obchodování na pražské burze je ukrutně málo.



To všechno je hodně špatně. ALE... Navzdory všem nepříznivým aspektům je tuzemský akciový trh jedním z nejzajímavějších trhů na světě! To se moc neví. A vůbec, jak je to možné?

Málo reálně obchodovaných titulů je díky "přehlednosti" trhu pro řadu investorů cenná výhoda. Tuzemské akciové tituly mají relativně nižší ocenění oproti akciím jinde ve světě. Na tuzemském trhu neexistuje fond ETF navázaný na index PX.