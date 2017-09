Pleskač: ČEZ jedná s pěti finálními zájemci o Bulharsko, rozhodne do konce roku

Elektrárenská společnost ČEZ zúžila počet uchazečů, s nimiž bude dále jednat o prodeji bulharských aktiv, na pět. Proces chce uzavřít do konce roku buď dohodou o prodeji, bude-li nabízená cena dobrá, nebo zrušením tendru, řekl v úterý pro Reuters člen představenstva Tomáš Pleskač.

ČEZ zahájil proces prodeje bulharských společností, zahrnující v jednom balíku černouhelnou elektrárnu Varna, distribuční společnost, dvě prodejní společnosti a fotovoltaickou elektrárnu, letos v lednu.

V polovině srpna ČEZ obdržel od uchazečů závazné nabídky po hloubkovém auditu a v pondělí vybralo představenstvo skupiny pět finalistů, se kterými bude pokračovat v jednání o ceně a dalších podmínkách.

Zástupce generálního ředitele ČEZ pro rozvoj Tomáš Pleskač pro Reuters uvedl, že mezi pěti finálními uchazeči mají tři zájem o všechna nabízená aktiva, jeden o vše kromě elektrárny Varna a jeden pouze o tuto elektrárnu s instalovaným výkonem 1265 MW. Ta je momentálně mimo provoz, neboť nesplňuje emisní limity Evropské unie.

ČEZ může podle něj prodat svá bulharská aktiva dohromady v jednom balíku nebo po částech, přičemž cílem firmy je co největší zhodnocení bulharské investice.

"Chtěli bychom všechno uzavřít do konce roku," řekl Pleskač. "To znamená do konce roku se dostat k tomu, že máme na stole dobrou nabídku, kterou jsme připraveni podepsat, nebo ten prodejní proces ukončit."

Konkrétní jména uchazečů ředitel divize nová energetika a distribuce neuvedl. Řekl pouze, že všichni investoři mají zkušenosti z energetiky i s balkánským regionem.

V závěrečné fázi jednání se bude diskutovat hlavně o ceně. Bulharská i česká média přitom informovala, že ČEZ zatím nebyl s nabídkami spokojen. "Kdybychom byli spokojeni, tak již podepisujeme smlouvu," řekl Pleskač. "Neustále dochází ke sbližování naší očekávané ceny s tím, co nám nabízí ti uchazeči."

"Věřím, že tento proces (sbližování představ o ceně) bude pokračovat. Pokud pokračovat nebude, tak nedojde k prodeji," dodal Pleskač pro Reuters.

Hospodářské noviny minulý týden uvedly, že jeden z uchazečů, český Energo-Pro, navýšil svou nabídku za distribuční společnost. Tato nabídka nyní údajně přesahuje 300 milionů eur.

Po bulharské transakci skupina ČEZ již neplánuje prodej dalších aktiv v regionu jihovýchodní Evropy, dodal Pleskač. Zvažovala by jej pouze tehdy, kdyby ji některý z investorů oslovil se zajímavou nabídkou.

"Speciálně rumunská aktiva mají velmi dobrou výkonnost. Kdybychom dostali zajímavou nabídku, tak se tou nabídkou určitě budeme zabývat," řekl Pleskač. "Zatím tady taková nabídka není a my se rozhodně nechystáme aktivně z naší strany spouštět v nejbližší době nějaký prodejní proces," dodal s tím, že tento postoj platí nejen pro Rumunsko, ale i pro Turecko a Polsko.