Wall Street Closing Bell & výhled na 27. 9. 17

Úterní obchodování nepřineslo výraznější změny indexů. Se třemi desetinami procenta růstu byl Nasdaq mírně napřed poté, co velké technologické tituly korigovaly včerejší ztráty.

Dolar dnes dále mírně posiloval a na páru s eurem se posunul k hodnotě 1,18. Pomohly mu komentáře Yellen, která dále věří, že nízká inflace je pouze dočasná a že FED by měl pokračovat v postupném navyšování sazeb. Dá se tak očekávat, že k dalšímu zvýšení sazeb dojde v prosinci.

Trumpova administrativa se chystá ve čtvrtek zveřejnit návrh daňové reformy, která by měla přinést výrazné snížení daňové zátěže pro střední třídu. V nedávné minulosti to bylo právě téma daňové reformy, na které trhy reagovaly posunem vzhůru. Nelze však také zapomínat, že téma bylo opakovaně odkládáno.

Zlato dnes odevzdalo včerejší zisky nabyté díky napětí mezi USA a Severní Koreou, právě pod vlivem komentářů Yellen a končilo u ceny 1298 USD za unci. Ropa si po včerejším silném posunu vzhůru rovněž vydechla a končila půlprocentním poklesem u ceny 52 USD za barel.

Zítra bude zveřejněn vývoj objednávek zboží dlouhodobé spotřeby a rozjednaných prodejů domů. Pokračovat také budou vystoupení členů FEDu. Dnes po uzavření trhu bude zveřejněn vývoj stavu zásob ropy dle API, který zítra doplní údaj EIA.

Grant Capital a.s. / Nejlepší spojení s akciovými trhy



