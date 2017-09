Sobotka nakázal ministrům: "Do dvou týdnů vyřešte cenu másla!"

Krize kolem rostoucí ceny másla se stala politickým tématem. Premiér Sobotka v úterý vyzval ministry Pilného a Jurečku, aby situaci vyřešili. Výsledek mají nabídnout do 11. října, kdy se bude konat zasedání vlády. Cena másla bude mimořádným bodem. "Může docházet k neoprávněnému zdražování másla, zejména ze strany obchodních řetězců," vysvětlil svůj krok premiér Bohuslav Sobotka a obrátil se na ministry financí Ivana Pilného a zemědělství Mariana Jurečku. Ten ale tvrdí, že problémy s cenou másla jeho ministerstvo řešit nemůže, je to prý plně v rukou resortu financí. "Zdali nedochází k dlouhodobému obohacování někoho v tom obchodním řetězci, zdali ty marže jsou přiměřené, to opravdu musí posuzovat kolegové z ministerstva financí," sdělil Jurečka. Na ministerstvo financí zase dopis přišel až v úterý odpoledne, a tak Ivan Pilný zatím žádné konkrétní řešení neměl. "Já jsem ten dopis přečetl před pěti minutami a mám tam termín odevzdání 11. října, takže 11. října něco oznámím," prohlásil Pilný. Nápad Bohuslava Sobotky ale kritizuje opozice. Okamžité snížení ceny másla podle ní není reálné. "Současný výkyv ceny másla je způsoben nedostatkem smetany na straně jedné, vysokou poptávkou na straně druhé. Je to výkyv komodity, která se brzy vrátí, pokud do toho nebudou politici zasahovat," myslí si předseda TOP 09 Miroslav Kalousek.

"Teď narychlo před volbami vykřikovat, že to nějak vyřeší Sobotkova vláda, tomu snad nemohou věřit ani oni sami," diví se předseda ODS Petr Fiala.

A s opozicí souhlasí i ekonomové. Podle nich současnou vysokou cenu másla určuje řada dlouhodobých faktorů. "Jsou v běhu i několik let. A teď po někom chtít, aby to přes noc změnil, prostě nejde. V tuto chvíli nějak citelně snížit cenu másla by nezvládl ani Superman," tvrdí ekonom Lukáš Kovanda.

Podle odborníků cena másla poroste ještě zhruba do konce roku a vyšplhat by se měla až na sedmdesát korun. Pak začne opět klesat.