Euro otáčí do propadu

Druhá velevýznamná událost je konflikt Spojených států se Severní Koreou. Tady to může v okamžiku přerůst v celosvětový konflikt. Obzvlášť pokud se při ostrém testu rakety s jadernou náloží nepodaří přeletět Japonsko a neřízeně spadne. Tato téměř válka má samozřejmě pozitivní dopad na ceny akcií zbrojařských firem, které táhnou nahoru akciové indexy. Do jaké míry to pomůže nebo ublíží ekonomice Spojených států se dá jen těžko předem určit.