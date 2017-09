Plány Macrona: Společný rozpočet, ministr financí, daň z finančních transakcí

Francouzský prezident Emmanuel Macron dnes vyzval ke zdanění finančních transakcí na úrovni Evropské unie a žádal také účinnější ekologický boj pomocí spravedlivé uhlíkové daně, která by se dotkla i výrobců ze zemí mimo EU. Země platící společnou měnou euro by podle prezidenta měly mít společný rozpočet a společného ministra financí. Macron to řekl v projevu ke studentům pařížské Sorbonny.



Vybídl i ke vzniku evropské agentury pro inovace, která by podporovala rozvoj v elektronice a přitahovala talenty v oboru. V budoucí digitální evropské ekonomice by se hodnoty měly zdaňovat tam, kde vznikají, aby byla lépe chráněna autorská práva, řekl Macron.



Ve svém projevu také připomněl sjednocení Německa jako příklad pro sjednocování Evropy. Vybídl k uplatnění "šesti klíčů" k nové demokratické, jednotné a svrchované Evropě, místo dosavadní slabé, pomalé a neefektivní unie. Reformy by měly zahrnout společnou strategii a užší spolupráci ve sféře bezpečnosti, obrany, rozvědek, justice i migrace, ale i hospodářské a ekologické faktory.





"Přeji si spustit projekt zdanění finančních transakcí. Dnes tuto daň uplatňují jen dvě země: Francie a Británie," řekl s tím, že by si přál rozšíření této daně na celou EU, přičemž výtěžek by měl pomáhat rozvoji, jako dalšímu klíči suverenity. Evropa by také měla být průkopníkem ekologické transformace dopravy, bydlení průmyslu , k čemuž by mělo napomoci zavedení spravedlivé uhlíkové daně , jakkoli Macron připustil, že to nebude hned. Přes všechen očekávaný odpor je ale podle něj záhodno postoupit vpřed už dnes. Přislíbil jednotný evropský trh s energiemi a vybídl k vytvoření unijního programu na podporu ekologicky čistých vozidel.Podle Macrona by měla být během dvou let založena evropská agentura pro inovace. Žádal i vytváření "evropských šampionů" v transformaci na digitální ekonomiku. "Digitální jednotný trh je příležitostí k ochraně ekonomických dat našich podniků," uvedl Macron. V digitální Evropě by také měla být přidaná hodnota daněna tam, kde vzniká, a tak by měla být i lépe chráněna autorská práva."Evropa musí být průmyslovou a finanční velmocí," zdůraznil prezident. Hlavní sázku vidí ve snížení nezaměstnanosti , která v eurozóně postihuje pětinu mládeže. Eurozóna by podle něj měla hospodářsky konkurovat Číně a Spojeným státům. K tomu potřebuje "silnější rozpočet", ministra financí a demokratickou kontrolu."Potřebujeme Evropu jednodušší, účinnější, transparentnější a méně byrokratickou," zdůraznil francouzský prezident, podle kterého by společný trh měl sloužit spíš ke sbližování než k soupeření - a evropská prokuratura by proto měla "neprodleně postihovat veškeré nekalé praktiky".List Le Figaro dnes poznamenal, že Macrona od zvolení neopouští štěstí v podobě příznivých hospodářských ukazatelů, což by mu mělo umožnit dodržet sliby snížit daně , aniž by se neúměrně zvýšil deficit rozpočtu. Za poslední rok například vzniklo více než 300.000 pracovních míst, což je rekord od začátku tisíciletí. Stoupla i průmyslová výroba, stejně jako podnikové investice a spotřeba domácností, s čímž jde ruku v ruce i hospodářský růst. Nepříznivou zprávou je pouze schodek obchodní bilance.