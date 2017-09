5 tipů, jak vybrat vhodného poskytovatele půjčky

Půjčky již dnes nemůže poskytovat kde kdo. Nový zákon značně zpřísnil pravidla. Přesto by se spotřebitel měl mít na pozoru a při výběru poskytovatele se řídit několika jednoduchými pravidly. Především se snažte vyhnout pouhým zprostředkovatelům a upřednostněte poskytovatele, kteří jsou transparentní a hrají férově. Odborníci též doporučují nespoléhat se na srovnávače.

Jděte přímo za licencovaným poskytovatelem

Na trhu půjček působí dvě základní skupiny subjektů. Jsou to poskytovatelé a zprostředkovatelé. Nový zákon o spotřebitelském úvěru pročistil trh, takže poskytovatelů je aktuálně 106 namísto původních desítek tisíc. O půjčku je vhodné žádat právě u nich, protože přesně víte, s kým jednáte. Zprostředkovatelé pouze přeprodávají nabídku bank a dalších úvěrových společností a nenabízejí oproti poskytovatelům nic navíc. „Abyste si byli jistí, že máte co do činění se seriózním poskytovatelem, rozhodně si ověřte, zda zažádal o licenci od ČNB,“ upozorňuje Robin Stránský, marketingový manažer české společnosti Tommy Stachi, která je poskytovatelem rychlých a bezpečných spotřebitelských úvěrů. „Na stránkách ČNB naleznete seznam veškerých žadatelů o licenci, kteří spadají pod dohled centrální banky,“ dodává Miloslav Kufa, finanční ředitel finanční skupiny Ramfin.

Transparentnost na prvním místě

Mezi společnostmi, které dokážou plnit vysoký standard vyplývající z nové legislativy, je lepší upřednostnit ty, jež nic nezastírají a jsou transparentní. V praxi to znamená, že veškeré informace o produktech a podmínkách dohledáte jednoduše a v přehledné formě na jejich internetových stránkách. Pokud naleznete smlouvu včetně splátkového kalendáře, reklamační řád, všeobecné obchodní podmínky a další důležité dokumenty na webu, dá se předpokládat, že i celkově jste narazili na férového poskytovatele. Vyhnete se tak nepříjemným situacím, kdy vám někdo umožní smlouvu vidět až těsně před podpisem.

Internetové srovnávače jsou jen zprostředkovatelé

Srovnávače půjček na webu zpravidla nabízejí poměrně přehlednou nabídku různých poskytovatelů. „Na jednom místě můžete nalézt nabídku bankovních i nebankovních půjček od více poskytovatelů. Při srovnávání půjček online ale nedostanete konkrétní výsledek. To, co vám srovnávač spočítá, se bude od finální nabídky většinou lišit,“ uvádí Michael Pokiser ze společnosti Ramfin. Srovnávače půjček na internetu jsou totiž většinou jen zprostředkovatelé a v okamžiku, kdy odesíláte vyplněný online formulář, vám nikdo nemůže přesně říci, zda a kolik vám půjčí. „Vaše údaje v první chvíli putují od srovnávače k poskytovateli. Ten si vás nejdříve takzvaně oskóruje, a to na základě dokumentů, jako jsou například doklady totožnosti a výpisy z bankovního účtu. Až poté dostanete konkrétní nabídku,“ potvrzuje Robin Stránský s tím, že téměř všechny srovnávače rozesílají údaje zadané uživatelem na více poskytovatelů. Doporučuje tedy, aby si člověk nechal vyhotovit nabídku i návrh smlouvy rovnou u několika poskytovatelů a pak se rozhodnul.

Nevěřte půjčkám bez registrů

Všichni poskytovatelé půjček nově musejí důkladně prověřit, zda bude žadatel schopen úvěr splácet. Zákon přímo nenařizuje jak, nicméně je evidentní, že klíčovým nástrojem budou registry klientských informací. Pokud tedy narazíte na nabídku půjčky, která se chlubí, že je bez registrů, zpozorněte. Určitě se bude jednat o velmi pochybnou záležitost. Už to, že máte negativní záznam v registru, kvůli kterému vám někde nejsou ochotni půjčit, by mělo být varováním především pro vás. A jestliže podlehnete pochybným nabídkám půjček bez prověřování vaší bonity, můžete se dostat do dluhové pasti.

Kterého poskytovatele půjček zvolit?

V dnešní době již nezáleží, zda si půjčíte od banky nebo od jiného poskytovatele spotřebitelských úvěrů. „Nový zákon o spotřebitelském úvěru nastavil přísná kritéria, která se vztahují na všechny poskytovatele. Lze tak konstatovat, že služby bank i licencovaných úvěrových společností jsou dnes již rovnocenné,“ uvádí Robin Stránský. „Nebankovní poskytovatelé úvěrů jsou navíc mnohdy rychlejší a flexibilnější. Rovněž méně zatěžují žadatele o úvěr administrativou. Půjčené peníze může mít člověk do druhého dne, na naší pobočce i na počkání do 22 minut,“ dodává Robin Stránský.

O společnosti TOMMY STACHI, s. r. o.

Společnost TOMMY STACHI, s. r. o. ©, jejímž hlavním produktem je Snadná půjčka©, poskytuje střednědobé spotřebitelské úvěry od roku 2004. Jejích služeb využilo již více než 43 000 spokojených zákazníků. Při poskytování půjček si společnost zakládá na bezpečnosti a rychlosti vyřízení s individuálním přístupem ke klientovi. Klade důraz na práva spotřebitele a za všech okolností důkladně prověřuje kredibilitu klienta.

O společnosti Ramfin

Ramfin je nezávislou finanční a investiční skupinou. Klientům poskytuje objektivní a nezávislé finanční služby. Snaží se vysvětlovat vlastnosti a objasňovat výhody či nevýhody jednotlivých finančních produktů a klientům vyhledat ty nejvhodnější. Ramfin je majákem v rozbouřeném moři složitých finančních služeb a produktů, přičemž se zaměřuje také na vlastní investiční činnost.