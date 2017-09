Novogratz: Bitcoin bude největší finanční bublinou, jakou svět zažil. Podobně jako železnice nebo internet

Investor a manažer Mike Novogratz s největší pravděpodobností spouští nový projekt hedgeového fondu, jež by se specializoval čistě na virtuální měny , ICO a další odvozené aktivity. Fond s názvem Galaxy Digital Assets Fund (GDAF) by měl operovat s cca 500 milióny amerických dolarů a měl by být jasnou špičkou v oboru. Sám Novogratz ještě existenci fondu nepotvrdil.Novogratz přirovnal celý sektor digitálních měn k novodobému "Divokému západu", kterému schází náležitá regulace. Riziko, že sektor ICO se stane v mnoha případech pastí podvodných schémat, je velmi vysoká.Podle Novogratze je trh virtuálních měn přes všechna svá specifika jen dalším trhem, na kterém fungují některé základní investiční principy, ktrerých chce jeho nový fond využívat. Hlavním lákadlem pro Novogratze je obrovská volatilita, která vytváří prostor pro vytváření enormních zisků.Konkrétně na adresu bitcoinu , který platí jasně zatím za nejpopulárnější virtuální měnu světa, uvedl, že se stane největší finanční bublinou, jakou svět zažil. Ceny se vyšplhají vysoko nad vysvětlitelné úrovně a jeho fond se na této vlně chce svézt. Podobné bubliny jsou obvyklé při událostech respektive produktech, které fundamentálně mění svět jako například železnice, internet a podobně. Všechny tyto události byly doprovázeny příslušnými bublinami. Nyní je podle Novogratze řada na virtuálních měnách, aby tuto historickou zkušenost přenesly do života a zatím se zdá, že ji potvrzují