Citigroup a Trafigura: Končí éra vytrvale nízkých cen ropy?

Pokud se někdo obává ropné záplavy z OPECu, měl by se příští rok připravit spíše na její nedostatek. Tvrdí to americká banka Citigroup. A obchodník s ropou Trafigura jí opatrně přizvukuje.

Citigroup svůj argument staví na tom, že těžba v pěti zemích ropného kartelu (Libye, Nigérie, Venezuela, Írán a Irák) se už v letošním roce může pohybovat na maximu jejich kapacit. Investice do průzkumu a rozvoje jsou v těchto zemích naopak slabší. Už příští rok by tudíž mohlo hrozit, že místo nadměrné produkce se trh ocitne pod tlakem.

S podobnou domněnkou přišla také Trafigura, což je třetí největší nezávislý obchodník s ropou na světě. Ten tvrdí, že éra nízkých cen ropy je téměř u konce a nedostačující dodávky by světovému trhu s ropou mohly hrozit už do roku 2019. Na jedné straně tu je riziko v podobě úbytku vrtů, který může do roku 2019 sebrat z trhu dodávky v objemu 9 milionů barelů denně. Naopak pozitivně vidí firma poptávku především v Indii, kde se spotřeba této komodity zvyšuje nejrychleji na světě.

Opatrně býčí pohled na ropu mají i obchodníci s ropou na konferenci APPEC v Singapuru. Ta funguje jako barometr toho, kam by se ropa mohla ubírat v následujícím roce. Na příklad těžařská společnost BP tvrdí, že spotřebě ropě pomáhá silný hospodářský růst, zatímco ropný kartel OPEC s Ruskem a dalšími spolupracujícími velkými těžaři omezují produkci.

Pořád o polovinu levnější

Trh s ropou má za sebou největší pád cen za generaci. Kořeny leží v prudkém rozvoji americké ropy z břidlic, na kterou OPEC reagoval takto: Těžbou podle libosti, aby ubránil svůj podíl na trhu. To v posledních více než třech letech způsobovalo, že ropy na trh teklo moc, což tlačilo ceny dolů. Taktiku OPEC změnil až loni, když se dohodl, že svou produkce raději omezí, aby přebytečných barelů nebylo tolik.

Obavy, že toto sebeomezení ale nebude stačit, ale nemizí. Vídeňská schůzka OPECu a koaličních partnerů minulý týden nepřinesla žádné rozhodnutí o prodloužení nebo prohloubení těchto škrtů i za horizont března 2018, kdy mají skončit. Ropa je tak stále o více než polovinu levnější než v pololetí 2014, kdy začala dramaticky padat. V pondělí se ale cena severomořského Brentu vyškrábala až na více než dvouleté maximum na 59,49 USD za barel.

Faktor "K"

Turecko ten den pohrozilo, že by mohlo zavřít ropovod, kterým se dostává surovina ze severního Iráku na světových trh. Vyvinulo by tak větší tlak na kurdský autonomní region, kde probíhalo referendum o nezávislosti, Ankarou považované za neústavní. Ministři OPECu kromě toho navíc odkývali, že dohoda omezení těžby ropy funguje, přebytek ropy na světovém trhu klesá a ceny se zotavují.

Brent se dnes naposledy obchodoval nižší o zhruba 0,6 procenta na 58,65 USD za barel. Americká lehká ropa WTI ztrácela méně a obchodovala se kolem 52,14 USD za barel.

Zdroje: Bloomberg