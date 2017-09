FED - Neel Kashkari: Další zvyšování sazeb není dobrý nápad!

Prezident Minneapoliské Federální rezervní banky Neel Kashkari během svého pondělního vystoupení oznámil, že se domnívá, že další zvyšování úrokových sazeb v USA je za současných podmínek špatným nápadem.

„FED by neměl být pod tlakem a tlačit na další zvýšení úrokové sazby (federal funds rate). Máme čas, aby inflace pracovala a dosáhla našeho inflačního cíle,“ prohlásil prezident Kashkari.

Neel Kashkari promluvil během vystoupení na UND (University of North Dakota). Prezident Minneapoliského FEDu je hlasujícím členem komise FOMC, která se sešla minulý týden a ponechala úrokovou sazbu v pásmu 1,00 – 1,25 %. Americká centrální banka začne v říjnu snižovat objem svého portfolia dluhopisů, které nakupovala v rámci podpory ekonomiky po finanční krizi a hospodářské recesi. FED má nyní ve svém portfoliu dluhopisy americké vlády a cenné papíry kryté hypotékami v hodnotě kolem 4,5 bilionu dolarů. V současnosti postupuje tak, že příjmy ze splacených dluhopisů investuje do nákupu nových cenných papírů. Od října však tyto reinvestice sníží o deset miliard dolarů měsíčně. Postupně pak bude tuto redukci prohlubovat, a to až na 50 miliard dolarů měsíčně. Janet Yellen na tiskové konferenci prohlásila, že nadále považuje nízkou míru inflace v USA pouze za dočasnou.

Prezident Neel Kashkari v letošním roce hlasoval proti dvěma zvýšení sazeb amerického FEDu, jelikož se domnívá, že takovýto postup není v souladu s plánem na dosažení dvouprocentního inflačního cíle americké centrální banky. „Růst inflace je slabý. Když se podívám na ekonomiku, nevidím žádné známky, že se hospodářství USA přehřívá,“ prohlásil Kashkari. „Nevidím potřebu utahovat monetární politiku a brzdit ekonomický růst vyššími sazbami.“