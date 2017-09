Další krize už nezačne na Wall Street. Zrodit se může tam, kde je i budoucnost financí

Od poslední finanční krize uplynulo deset let. Zaznívají hlasy, že další už je za rohem. William Magnuson na stránkách Bloombergu tvrdí, že až se tak stane, jejím centrem už pravděpodobně nebude Wall Street. Finanční systém je na tom totiž podle něj dnes lépe než před poslední krizí. Tehdy budila největší obavy možnost pádu velkých bank a následného kolapsu celého systému. Od té doby se ale zlepšila kapitalizace bank i jejich regulace. Která část ekonomiky je tedy nyní nejpravděpodobnějším počátkem nové krize?



Magnuson poukazuje na obrovskou vlnu finančních inovací. Finanční poradenství se začíná stále více provádět přes roboty s minimálním podílem lidí. Firmy i jednotlivci mohou získávat peníze novými způsoby díky crowdfundingu a společnostem jako Kickstarter a Lending Club. Na trhu existují nové virtuální měny jako Bitcoin a Ethereum a ty radikálně mění náš pohled na fungování peněz.



Sektor finančních technologií, kterému se obvykle říká fintech, je tvořen zejména novými malými společnostmi, které jsou pravým opakem obřích institucí na Wall Street. Nové startupy přinášejí spotřebiteli a investorům velký užitek, snižují náklady, snadněji od nuly hlídají efektivitu. Ke kapitálu má přístup více ekonomických subjektů. A finance jsou tak demokratičtější než kdykoliv předtím?



Problém spočívá při všech zmíněných pozitivech v tom, soudí Magnuson, že mnoho revolucí nakonec končí destrukcí. Fintech je obecně zranitelnější na šoky, než banky a nejen ty na Wall Street. Nové malé firmy nejsou diverzifikované a mohou lehce zbankrotovat i při relativně malé změně tržních podmínek. Je také těžké je monitorovat, protože jejich provoz se často spoléhá na složité algoritmy, kterým lidé vně firmy jen těžko porozumí, soudí Magnuson. Používají nové technologie a inovace, za kterými dobíhá úprava regulačního rámce.



Fintech, soudí Magnuson, mimoto ještě nedisponuje nepsanými normami, podle kterých se řídí tradiční finanční firmy. Když se Lehman Brothers v roce 2008 potácel na hraně propasti, šéfové velkých firem z Wall Street se sešli v New Yorku, aby koordinovali své kroky a zabránili šíření paniky. Je těžké si představit, že by k něčemu takovému došlo ve světě fintechu, míní Magnuson.

Finanční inovace se rodí v nových dravých startupech a technologických firmách, které postupně dohání regulace, podobná té, která je uplatňována na klasické banky. Finanční inovace se ale rodí také v samotných bankách a uskupeních, tvořených bankami a to s rozsáhlým know how a silným kapitálem v zádech. Případně samostatnějších větvích bank, tvořených inovačními týmy nebo převzatými nadějnými startupy. Budoucností financí už není jen Wall Street, ale také Silicon Valley. Takový vývoj je slibný.