Rozbřesk: Optimismus podnikatelům ani spotřebitelům nechybí

Zatímco německou politickou scénu čeká několikaměsíční vyjednávání o nové vládní koalici, tamní ekonomice se i nadále vede velmi dobře. Na tvrdá data za třetí kvartál je sice zatím ještě brzy, nicméně průzkumy mezi podnikateli naznačují, že německé hospodářství neztrácí na tempu. Nakonec to potvrzuje i včera zveřejněné Ifo, které zůstalo nad dlouhodobým průměrem, i když se opět mírně vzdálilo od svých letošních maxim. Pozitivní je především fakt, že subindex očekávání zkorigoval jen minimálně, ve stavebnictví a v maloobchodě se dokonce opět zlepšil. Takže celkově šel pokles indexu Ifo spíše na vrub hodnocení současné situace, kterou firmy nepovažují za tak skvělou jako v červenci, kdy jejich optimismus dosáhl historického maxima. Avšak i tak je ústup z rekordů jen symbolický, a proto není nutné propadat pesimistickým myšlenkám.



A nakonec pesimismus nepanuje ani v tuzemské ekonomice. Nálada měřená v rámci konjunkturního i spotřebitelského průzkumu ukazuje návrat optimismu na úrovně dosahované naposledy na přelomu roku. V největším tuzemském odvětví, které se také hlavní mírou „stará“ o ekonomický růst – v průmyslu – firmy očekávají další zvýšení výroby i zaměstnanosti. Ve stavebnictví, které se těší z realitního boomu, optimismus rovněž nabírá na síle, a tak jediný, kdo koriguje svoje plány na příští měsíce je obchod. Možná trochu předčasně, když vezmeme v úvahu, jak se díky rychlému růstu mezd zvyšuje chuť domácností nakupovat. To ostatně potvrzuje i vyšší důvěra spotřebitelů, za kterou stojí stále menší obavy z nezaměstnanosti nebo zhoršení jejich finanční situace. A tak to jediné, co spotřebitelé vnímají do budoucna negativně, je inflace. Měkká data za poslední měsíc třetího čtvrtletí naznačují pokračování konjunktury i v tuzemském hospodářství. Je tak velmi reálné, že si ekonomika udržela tempo přesahující čtyři procenta, a že se ČR opět zařadí mezi nejrychleji rostoucí země EU.



TRHY



CZK a dluhopisy

Koruna si užívá krátké doby před zasedáním bankovní rady ČNB a drží se jen těsně nad hranicí 26 EUR/CZK. Růst úrokových sazeb je díky silným číslům z ekonomiky na spadnutí, i když průzkum agentury Reuters naznačuje, že si tento krok ČNB nechá až na listopad, kdy bude k dispozici nová inflační prognóza. Nakonec v mezičase už bude možná i jasnější, jakým směrem se bude ubírat ECB nebo jaká bude hospodářská politika budoucí české vlády. V nejbližším období prostor pro nějakou korekci nebude, a tak se pojede podle navrhovaného rozpočtu počítajícího pro příští rok s padesátimiliardovým deficitem. S ohledem na ekonomický růst nebo rekordní zaměstnanost to není zrovna imponující číslo, i když si lze s ohledem na všemožné sliby představit i horší.



Zahraniční forex

William Dudley z Fedu se včera vyjadřoval pozitivně o americké ekonomice. Očekává navíc, že inflace stoupne a usadí se kolem 2 procent. Fed tak podle něj bude postupně odbourávat měnovou podporu a při příští recesi bude mít prostor pro reakci. Načasování nejbližších kroků se však Dudley nevěnoval.



Zatímco eurodolar se stále bude vzpamatovávat z výsledků německých voleb, tak musí vstřebávat přicházející komunikaci Fedu, která zatím zůstává jestřábí (viz včera Dudley). Dnes odpoledne by měla promluvit šéfka Fedu Yellenová a může zacementovat očekávání, že prosincové zvýšení úroků je na cestě.



Ropa

Cena ropy Brent se na začátku nového týdne posunula dále směrem vzhůru, a je tak nejvýše od července 2015. Relativně napjaté aktuální podmínky na fyzickém trhu přitom potvrzují rozšířené časové spready (i když napětí včera mírně opadlo).



K nervozitě přispívají i hrozby ze strany Turecka v souvislosti s konáním kurdského referenda o nezávislosti. Turecko varuje, že bude blokovat ropovod, který transportuje cca 500 tisíc barelů ropy denně do oblasti středozemního moře, což tlak na růst krátkých cen Brentu nadále zvyšuje.



Akcie

Úvod týdne poznamenala opět eskalovaná situace zemí KLDR a USA. V reakci na tuto situaci se ponořily všechny tři hlavní americké indexy do červeného pole, ze kterého se nevymanily až do závěru obchodního dne. Největší propad zaznamenal technologický Nasdaq, který v průběhu obchodování propadal o více jak jedno procento. Širší index S&P 500 a index Dow Jones Industrial své ztráty v průběhu obchodování korigovaly, nicméně i tak zavřely shodně kolem tří desetin mínus.