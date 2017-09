Beneš (GŘ ČEZ): Rozdělení by usnadnilo stavbu nových reaktorů a pro investory by mohlo být zajímavé

Generální ředitel ČEZu Daniel Beneš řekl v rozhovoru pro denní tisk, že transformace ČEZu by usnadnila stavbu nových jaderných bloků. Debata o financování těchto jednotek je složitá právě proto, že stát nevlastní celý ČEZ a musí bát ohledy na ostatní akcionáře. Času na rozhodnutí o nových jaderných elektrárnách není mnoho a rozhodnou se musí nejpozději v 1Q18. Pokud by se stát (drží 70 % v ČEZu) rozhodl, může výhodně zpeněžit investice do obnovitelných zdrojů. To je podle Beneše jedna z myšlenek transformace (rozdělení) ČEZu. Připravují se detailní analýzy (aspoň 3 možnosti) a všechny uvažované varianty počítají s účastí státu. Rozhodnutí o případném rozdělení by mělo padnout na valné hromadě.

Pokud by došlo k rozdělení ČEZu na konvenční výrobu elektřiny (uhlí a jádro), která by byla plně ve vlastnictví státu, a druhou společnost (distribuce a obnovitelné zdroje), která by pravděpodobně zůstala veřejně obchodovatelná, záleželo by na podmínkách. Na příkladech ze zahraničí vidíme, že by to pro investory mohlo být atraktivní.