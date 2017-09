Povolební nejistota v Německu oslabuje euro (Ranní zpráva z finančního trhu)

Kalendář ekonomických dat je dnes krátký. Investoři na hlavních světových trzích budou sledovat povolební vyjednávání v Německu. Tamní výsledek nedělního hlasování totiž způsobil oslabení eura na nejnižší hodnotu od začátku září. Ve střední Evropě budeme vyčkávat na zítřejší zasedání ČNB. Koruna pravděpodobně zůstane jen těsně nad úrovní 26,00 CZK/EUR.

Důvěra ve francouzskou ekonomiku mírně poklesne

Francouzská podnikatelská důvěra v srpnu vystoupala na 109 bodů, nejvyšší hodnotu za posledních šest let. V září očekáváme její mírnou korekci na 108,5 bodu. I tak by ale tato úroveň ukazovala na poměrně silný růst ekonomiky o 0,5 % q/q v Q3 17. Francii se letos relativně daří, na což reagovala SG revizí celoročního růstového výhledu na 1,8 %.

Své vize o budoucnosti EU a eurozóny by měl v dnešním projevu představit francouzský prezident Emmanuel Macron. Podle předběžných zpráv z tisku by se měl vyjádřit pro zavedení společného rozpočtu eurozóny, ustanovení funkce ministra financí EMU, či vytvoření Evropského měnového fondu. Vzhledem k nutnosti vyjednat všechny tyto kroky s ostatními zeměmi v bloku ale není reálné jejich zavedení v dohledné době.

Euro proti dolaru oslabilo na své zářijové minimum

Euro včera proti dolaru oslabilo o téměř procento. Hlavní světový měnový pár se tak dostal pod úroveň 1,185 USD/EUR, a to dokonce na nejslabší eurovou úroveň od začátku září. Obchodníci reagovali výprodejem společné evropské měny na výsledek německých voleb, který přinesl nejistotu ohledně příští vlády kvůli nutnosti složitých vyjednávání.

Dobré zprávy pro investory v eurozóně nepřinesl ani německý Ifo index. Ten v září zaostal za očekáváním trhu a oproti srpnu překvapivě (mírně) poklesl. Důvěra podnikatelů v německou ekonomiku se sice stále nachází poblíž rekordně dobrých úrovní, její pokles (druhý v řadě) však naznačuje, že zrychlování růstu v Německu už dosahuje vrcholu.

Před zítřejší ČNB zůstane koruna silná

V úterý je kalendář regionálních událostí klidný. Koruna zřejmě zůstane těsně nad úrovní 26,00 CZK/EUR v očekávání příznivého hodnocení ekonomické situace ze strany centrálních bankéřů na zítřejším zasedání ČNB.

Koruna se postupně přibližuje k úrovni 26 CZK/EUR

Koruna na začátku nového týdne pokračuje v mírném posilování, které bylo na trhu patrné už v druhé polovině týdne minulého. Kurz CZK/EUR se tak včera dostal k úrovni 26,03 CZK/EUR, i když nakonec uzavřel o dva haléře výše. Investoři očekávají, že středeční zasedání bankovní rady centrální banky naznačí ještě jedno zvýšení sazeb ČNB do konce roku. My ho očekáváme v listopadu. Část trhu dokonce sází na to, že k růstu sazeb dojde už tento týden. Podle nás si ale centrální bankéři raději počkají na novou ekonomickou prognózu, která bude hotová až pro listopadové jednání.

K celkově příznivému pohledu na domácí ekonomiku přispěl včera zveřejněný konjunkturální průzkum. Důvěra v ekonomiku se zvýšila jak u podnikatelů tak u spotřebitelů a celkově dosáhla nejvyšší úrovně od ledna letošního roku. To by se mělo promítnout i v číslech z reálné ekonomiky (především z průmyslu), která by měla vykompenzovat nepříliš příznivou dynamiku z června a července.

Nepříznivý sentiment v eurozóně se promítl i v obchodování se zlotým a forintem. Obě regionální měny v pondělí oslabily vůči euru o třetinu procenta.