Ranní glosa: Optimismus podnikatelům ani spotřebitelům nechybí

Zatímco německou politickou scénu čeká několikaměsíční vyjednávání o nové vládní koalici, tamní ekonomice se i nadále vede velmi dobře. Na tvrdá data za třetí kvartál je sice zatím ještě brzy, nicméně průzkumy mezi podnikateli naznačují, že německé hospodářství neztrácí na tempu. Nakonec to potvrzuje i včera zveřejněné Ifo, které zůstalo nad dlouhodobým průměrem, i když se opět mírně vzdálilo od svých letošních maxim. Pozitivní je především fakt, že subindex očekávání zkorigoval jen minimálně, ve stavebnictví a v maloobchodě se dokonce opět zlepšil. Takže celkově šel pokles indexu Ifo spíše na vrub hodnocení současné situace, kterou firmy nepovažují za tak skvělou jako v červenci, kdy jejich optimismus dosáhl historického maxima. Avšak i tak je ústup z rekordů jen symbolický, a proto není nutné propadat pesimistickým myšlenkám.



A nakonec pesimismus nepanuje ani v tuzemské ekonomice. Nálada měřená v rámci konjunkturního i spotřebitelského průzkumu ukazuje návrat optimismu na úrovně dosahované naposledy na přelomu roku. V největším tuzemském odvětví, které se také hlavní mírou „stará“ o ekonomický růst – v průmyslu – firmy očekávají další zvýšení výroby i zaměstnanosti. Ve stavebnictví, které se těší z realitního boomu, optimismus rovněž nabírá na síle, a tak jediný, kdo koriguje svoje plány na příští měsíce je obchod. Možná trochu předčasně, když vezmeme v úvahu, jak se díky rychlému růstu mezd zvyšuje chuť domácností nakupovat. To ostatně potvrzuje i vyšší důvěra spotřebitelů, za kterou stojí stále menší obavy z nezaměstnanosti nebo zhoršení jejich finanční situace. A tak to jediné, co spotřebitelé vnímají do budoucna negativně, je inflace. Měkká data za poslední měsíc třetího čtvrtletí naznačují pokračování konjunktury i v tuzemském hospodářství. Je tak velmi reálné, že si ekonomika udržela tempo přesahující čtyři procenta, a že se ČR opět zařadí mezi nejrychleji rostoucí země EU.