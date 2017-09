Koruna se postupně přibližuje k úrovni 26 CZK/EUR (Komentář)

Koruna na začátku nového týdne pokračuje v mírném posilování, které bylo na trhu patrné v druhé polovině týdne minulého. Kurz CZK/EUR se tak dnes dostal k úrovni 26,03 CZK/EUR. Investoři očekávají, že středeční zasedání bankovní rady centrální banky naznačí ještě jedno zvýšení sazeb ČNB do konce roku. My ho očekáváme v listopadu. Část trhu dokonce sází na to, že k růstu sazeb dojde už tento týden. Podle nás si ale centrální bankéři raději počkají na novou ekonomickou prognózu, která bude hotová až pro listopadové jednání.

K celkově příznivému pohledu na domácí ekonomiku přispěl dnes zveřejněný konjunkturální průzkum. Důvěra v ekonomiku se zvýšila jak u podnikatelů tak u spotřebitelů a celkově dosáhla nejvyšší úrovně od ledna letošního roku. To by se mělo promítnout i v číslech z reálné ekonomiky (především z průmyslu), která by měla vykompenzovat nepříliš příznivou dynamiku z června a července.