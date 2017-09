Volební průzkum CVVM: do sněmovny by se dostali Piráti, zato TOP 09 ne

Volby se nezadržitelně blíží a i volební modely se rychle mění. Podle nich má šanci na překročení limitu 5 % pro vstup do Poslanecké sněmovny PČR relativně velký počet stran. Nedávný výzkum také předpokládá, že se hodlá voleb zúčastnit poměrně velké množství voličů.

Už v říjnu se bude rozhodovat o tom, kdo zasedne v Poslanecké sněmovně. Jak by to vše mohlo dopadnout přibližuje volební model v září 2017 od Centra pro výzkum veřejného mínění (CVVM). Volební účast by podle dotazníku měla být poměrně vysoká.

Kladně odpovědělo 61 % dotazovaných, z toho 33 % odpovědělo rozhodně ano. Záporně odpovědělo 29 %. Rozhodně k volbám nepůjde 22 %. Zajímavé je, že během celého volebního období neklesla potenciální volební účast pod 55 %, i když se dotazování nevztahovalo ke konkrétním volbám, jako je tomu nyní.

Podle aktuálního volebního modelu CVVM by se do Poslanecké sněmovny dostalo 7 stran a hnutí. Výrazné vedení si stále drží hnutí Ano by podle modelu získalo až 30,9 % hlasů.Další v pořadí je ČSSD, které by mělo dosáhnout 13,1 %.



Na třetím místě se drží KSČM, komunisté by dosáhli na 11,1 %. Následuje je ODS se 9,1 %. Do sněmovny by se také dostali SPD, ta by dosáhla na 7,3 %, Piráti s 6,4 % a KDU-ČSL s 6,2 %.