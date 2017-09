R2G Rohan kontroluje téměř tři čtvrtiny Pegasu

Společnost R2G Rohan, která podala dobrovolnou nabídku na převzetí Pegasu Nonwovens na ceně 1010 korun za akcii a jejíž nabídka má platnost do dnešního dne, v Pegasu již ovládá nejméně téměř tři čtvrtiny podílu na základním kapitálu firmy. Vyplývá to z regulatorního hlášení, které dnes uvolnil Pegas Nonwovens.



Pegas oznámil, že k datu 22. září 2017 ovládal R2G Rohan 949.376 akcií, což představovalo 10,83% podíl na základním kapitálu Pegasu. Vedle toho do stejného data R2G Rohan přijala v souvislosti s dobrovolnou nabídkou převzetí oznámení o akceptaci celkem 5.600.002 kusů akcií Pegasu, což představovalo 63,90% podíl na základním kapitálu a hlasovacích právech v Pegasu.



Celkově tak pozice R2G Rohan k tomuto datu činila 74,73 % na hlasovacích právech a základním kapitálu v Pegas Nonwovens, konkrétně 6.549.378 kusů akcií.





Toto hlášení akcionáře bylo učiněno v souvislosti s odvolatelnými oznámeními o akceptaci, přijatými společnostmi R2G Rohan.