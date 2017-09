Rozdělený ČEZ: šance pro financování jaderných bloků i minoritní akcionáře

ČEZ byl údajně požádán o zhodnocení případného rozdělení firmy



Reuters s odvoláním na své zdroje uvedl, že zástupci české vlády požádali ČEZ o zhodnocení případného rozdělení firmy na dvě části. Z firmy by mohly být odděleny distribuční část a obnovitelné zdroje. Vláda by plně převzala výrobu elektřiny z jádra a z uhlí, což by byla cesta pro stavbu nových jaderných bloků.



My bychom takovou možnost viděli jako příznivou pro minoritní akcionáře. Regulovaná aktiva jsou obvykle na burze oceněna výrazně výše (10-11x EV/EBITDA), než je aktuální ocenění ČEZu (7-8x EV/EBITDA). Dvě rozdělené firmy by tak mohly mít vyšší hodnotu, než ČEZ v současné podobě. Vláda by mohla odkup minorit ve výrobní části a stavbu nových jaderných bloků financovat prodejem regulované části na burze. O takovou společnost by byl pravděpodobně mezi středoevropskými investory velmi vysoký zájem (v regionu není mnoho obdobných kotovaných firem).

Petr Bártek, analytik