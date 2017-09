Evropa na začátku týdne bez jasného směru, pod tlakem RWE (-4 %)

Evropské akciové trhy se v úvodu nového týdne pohybují bez výraznějších změn v těsné blízkosti pátečního závěru. Sledované byly zejména parlamentní volby v Německu, kde sice svou pozici obhájila kancléřka Merkelová, ale jednání o sestavení vlády budou s největší pravděpodobností poměrně složitá. V červeném se pohybuje euro, které vůči dolaru odepisuje 0,4 % na hladinu 1,190 EUR/USD.



Pozornost po německých volbách míří na energetiky v Německu, kde by se do vlády mohla dostat strana Zelených. Obtíže by to mohlo znamenat zejména pro RWE, jehož akcie oslabují o 4 %, ale v určité míře i pro Uniper nebo E.ON, které odepisují necelé procento. EDF naproti tomu zpevňuje o 2,4 %.





Z jednotlivých sektorů se pak nedaří bankám, kde německé Deutsche Bank Commerzbank ztrácí 1,3 %, resp. 1,7 %. Standard Chartered pak oslabuje o 1,4 % a například Barclays 1,1 %.Celoevropský Euro Stoxx 50 roste o 0,1 %, německý DAX o 0,2 %, zatímco britský FTSE 100 odepisuje 0,2 % a francouzský CAC 40 0,1 %.