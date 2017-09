USA: Data ze závěru týdne příznivá

Počet nových žádostí o podporu v nezaměstnanosti dosáhl v prvním zářijovém týdnu 253tis, když předtím se tento ukazatel pohyboval mírně pod 300tis hranicí. Na té byl ale jen dočasně, především z důvodu nepříznivého počasí spojeného s hurikány. Trh práce tak zůstává i nadále silný, což by mělo postupně obnovit inflační tlaky.



Vedle toho byl zveřejněn index ekonomické aktivity philadelfského FEDu. Ten vyskočil v září na 23,8, když

předtím byl 18,9. Dopad na FED ale čekáme nezadbatelný.



V tuto chvíli totiž FED ostře sleduje předevšíminflaci. Jak psal po zasedání FEDu v restartu David, FED nechápe, proč inflační tlaky během roku polevily. A dává to smysl: Trh práce je silný, nezaměstnanost nízká, silná je i domácí poptávka. Když pomineme nižší ceny ropy a pokles cen v telekomunikacích, tak by inf lace měla být vyšší. V tomto ohledu souhlasíme s FEDem, že inflace je nízká pravděpodobně jen dočasně a měla by se opět zvýšit. Hike v letošním roce je ve hře, mohl by nastat v prosinci. Podmínkou bude obnova inflačních tlaků. Jinak by si FED počkal na začátek roku.

Jiří Polanský