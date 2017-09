ČNB: Zasedání ve středu

Tento týden zasedá ČNB, z důvodu státního svátku to bude již ve středu. Ve hře je zvýšení sazeb. Vedle rizika odchodu spekulantů, které by mohlo oslabit korunu, se výrazně zvyšuje riziko přehřátí ekonomiky. To je stav, kdy sílící poptávka nestíhá být uspokojována nabídkou. Firmy jsou blízko nebo na svých kapacitách, investice do nových technologií a zefektivnění výrobních procesů potřebuje čas, a navíc jim chybí pracovníci. Ty jsou naopak v ideální pozici, kdy si jsou schopni vyjednat výrazný nárůst mezd.



Dá se čekat, že tato situace se začne přelévat do rostoucích inflačních tlaků, se kterými bude muset ČNB začít bojovat. Středeční diskuze může být složitá a hlasování těsné. Část bankovní rady si může chtít počkat na novou prognózu, která vyjde v listopadu, a mohou tak chtít ještě odložit hike. Otázkou je ale, na co čekat. Nedávné výrazné mzdové překvapení (růst průměrné reálné mzdy o 5,3 % ve druhém čtvrtletí) a první informace o vývoji růstu mezd v příštím roce jsou z pohledu inflace rizikem. A je dle nás vysoce pravděpodobné, že česká ekonomika se již začala přehřívat. Pokud bude část bankovní rady přesvědčená o potřebě zvýšení sazeb v letošním roce, tak proč čekat. Na druhou stranu odložení růstu sazeb o měsíc žádné zásadnější dopady mít nebude.



My čekáme, že ČNB tento týden sazby zvýší. Ale pravděpodobnost vidíme na zhruba 60-70 %. Se 30-40% pravděpodobností dle nás přistoupí ČNB k hiku až v listopadu. Odložení růst sazeb až na příští rok je v tutochvíli jen velmi málo pravděpodobné, ale vyloučit se samozřejmě nedá.

Jiří Polanský