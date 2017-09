Inflace v eurozóně a Německu v září stoupne (Týdenní zpráva z finančního trhu)

Po oznámení výsledků voleb v Německu se trhy mohou začít opět soustředit na ekonomické události. Mezi nejzajímavější bude tento týden patřit německý Ifo index, který se zřejmě vyhoupne na historicky nejvyšší hodnotu. Polepší si i inflace v eurozóně a Německu. Mírně vzrůst by mohl i americký jádrový deflátor osobní spotřeby PCE. V úterý nás čeká vystoupení francouzského prezidenta Macrona a prezidentky Fedu Janet Yellen. Kromě ní tento týden vystoupí ještě deset dalších zástupců americké centrální banky. Na domácí půdě proběhne zasedání ČNB. Ta si však se zvýšením úrokových sazeb počká nejspíš na listopad, kdy bude mít k dispozici novou Inflační prognózu. Tisková konference se však ponese v jestřábím duchu.

Německé Ifo míří na další rekord

Německý Ifo index v září zřejmě vytvoří nový historický rekord. Nasvědčují tomu indexy PMI, které byly zveřejněny minulý týden. Nálada německých průmyslníků by se měla zlepšit jak ve složce hodnotící současnou situaci, tak ve složce očekávání. Dosavadní vývoj předstihových indikátorů je konzistentní s růstem německé ekonomiky o 0,5 % q/q v Q3 17 s tím, že v Q4 17 by mohl být růst HDP ještě větší.

Prodeje nových nemovitostí ve Spojených státech v srpnu zřejmě zkorigují svůj propad z minulého měsíce a vykáží růst o 8,6 % m/m. Spotřebitelská důvěra si podle ekonomů SG naopak mírně pohorší. Podobně tomu bude i s důvěrou v podnikatelském sektoru ve Francii měřenou institutem INSEE. Ta v srpnu vyskočila na šestileté maximum (109 bodů) a výrazně tak překonala dlouhodobý průměr na úrovni 101 bodů. V září očekáváme její mírnou korekci.

V úterý nás čeká nás projev Janet Yellen na téma „Inflace, nejistota a měnová politika“. Z evropských politiků vystoupí francouzský prezident Macron. Jeho projev se pravděpodobně zaměří na vytvoření jednotného rozpočtu a společného postu ministra financí pro země evropské unie. Mezi další témata může patřit i evropský měnový fond, popřípadě bankovní unie či unie kapitálových trhů.

Německá harmonizované inflace, která se v srpnu zvýšila o tři desetiny na 1,8 %, v září pravděpodobně stoupne o další desetinu na 1,9 %. V následujících měsících však začne své tempo zvolňovat. Na začátku roku 2018 by se měla kvůli energetické složce propadnout až na 1 %. Za celý letošní rok podle ekonomů SG dosáhne v průměru 1,7 %, příští rok by to však mělo být už jen 1,2 %.

Ve Spojených státech jádrový deflátor osobní spotřeby, preferovaný inflační indikátor Fedu, v srpnu podle ekonomů SG stoupl o 0,2 % m/m. V meziročním srovnání však zůstal zřejmě beze změny na úrovni 1,4 %. Osobní výdaje Američanů ve stejném měsíci podle ekonomů SG vzrostly pouze o 0,2 % m/m. Stojí za tím především nižší prodeje automobilů. Osobní příjmy by si díky slušné tvorbě nových pracovních míst v soukromém sektoru mohly v srpnu polepšit o 0,3 % m/m.

Inflace v eurozóně v září vykáže růst o další desetinu na 1,6 % y/y. Jádrová inflace však bude již třetí měsíc v řadě stagnovat na úrovni 1,2 %. Za celý letošní rok inflace dosáhne v průměru 1,5 %. V důsledku nižších cen ropy v eurovém vyjádření se však na začátku roku 2018 propadne pod úroveň 1 % y/y. Pozitivně by měla vyznít i zářijová data z německého trhu práce. Míra nezaměstnanosti bude sice stagnovat na úrovni 5,7 %, počet nezaměstnaných však poklesne o dalších 9 tis.

Euro jako na houpačce

V první polovině minulého týdne se společné evropské měně podařilo vyšplhat nad úroveň 1,20 USD/EUR. Středeční zasedání americké centrální banky (Fed) jí však vzalo vítr z plachet. Fed ponechal sice úrokové sazby beze změny (na úrovni 1,0-1,25 %), oznámil však své plány ohledně snižování bilanční sumy. S platností od října začne reinvestovat splatné dluhopisy, které drží ve svém portfoliu, ve stále menším objemu (od října o 10 mld. USD méně). Pozitivně vyzněl i odhad letošního růstu HDP (zvýšen z 2,4 % y 2,2 %) i inflační výhled. Změny nedoznal ani medián úrokových sazeb, který v letošním roce počítá ještě s jedním zvýšením úrokových sazeb, příští rok pak s trojím. Na tyto zprávy euro reagovalo oslabením pod úroveň 1,19 USD/EUR. Po zveřejnění zářijových PMI indexů z oblasti eurozóny, Německa a Francie, které dopadly výrazně lépe, než trh čekal, se však euro vrátilo zpět těsně pod úroveň 1,20 USD/EUR. Výsledky německých voleb však euru opět zkazily náladu a dnes ráno společná evropská měna otevírá na 1,193 USD/EUR.

Německé volby vyhrála CDU Angely Merkelové (33 %), SPD skončila jako druhá a míří do opozice (20 %). Výsledky obou stran jsou však podstatně horší, než tomu bývalo v minulých volebních obdobích. Poprvé se do Spolkového sněmu dostala i pravicově populistická strana AfD. Liberální FDP získali 10,4 % a spolu se Zelenými, kteří získali 9,5 %, budou tvořit hlavní partnery pro koaliční vyjednávání. Do parlamentu se tak dostalo šest politických stran. To naznačuje, že politická scéna v Německu bude nyní více roztříštěná a hledání kompromisů nebude snadné. O tom, jaká témata mohou z voleb vzejít, se dočtete na http://bit.ly/GEvolby.

Zasedání ČNB se ponese v jestřábím duchu

Zářijový konjukturální průzkum ukáže, jaká nálada panuje v domácí ekonomice. V srpnu se důvěra zlepšila ve všech kategoriích, u spotřebitelů dosáhla dokonce nejvyšší hodnoty od konce loňského roku. Utažená situace na trhu práce, která se přetavuje do růstu mezd, naznačuje, že by spotřebitelská důvěra mohla zůstat na vysokých úrovních i nadále. Díky vyššímu čerpání peněz z fondů EU by se postupně měla lepšit i nálada ve stavebnictví.

Na středečním zasedání ponechá ČNB podle našich předpokladů úrokové sazby beze změny, rétorika však bude jestřábí. Ke zpřísnění měnové politiky přistoupí až v listopadu, kdy bude mít k dispozici novou Inflační zprávu. Od posledního zasedání ČNB se podle našeho názoru rizika vychýlila proinflačním směrem. Růst mezd i HDP výrazně předčil jak očekávání trhu, tak i ČNB. Ve prospěch vyšších úrokových sazeb se vyjádřili i samotní centrální bankéři (Vojtěch Benda, Mojmír Hampl i Jiří Rusnok). Inflace sice v srpnu o jednu desetinu zaostala za prognózou centrální banky, jádrové ceny jsou však na stejné úrovni jako v roce 2008, kdy vrcholil hospodářský cyklus. Zářijové zasedání se tak podle našeho názoru ponese ve výrazně jestřábím duchu, aby trhy připravilo na zvýšení úrokových sazeb 2. listopadu. Více informací naleznete v našem reportu http://bit.ly/2xmxIGg.

V závěru týdne koruna posílila