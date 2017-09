Cena ropy Brent zůstává na dohled od 57 dolarové hranice, což se přirozeně líbí tradičním producentům. To potvrdila i páteční schůzka tzv. monitorovací komise dohody na omezení produkce ropy. Její účastníci se vyjadřovali ve smyslu, že je vidět více světla na konci tunelu.



Fundamentální výhled na příští rok, prezentovaný například IEA, sice není z pohledu OPECu a spol. příliš optimistický, nicméně zástupci tradičních producentů prozatím to, že by se již rýsovala dohoda na prodloužení omezení produkce, nezmiňují.





Každopádně však platí, že fyzický trh se severomořskou ropou ukazuje dle některých ukazatelů nejnapjatější situaci za poslední 3 roky.