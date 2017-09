Euro po německých volbách slábne

Víkendové volební ztráty dvou hlavních stran německého poválečného establishmentu (CDU s Soc-dem) srazily v neděli v noci kurz eurodolaru o figuru níže oproti pátečním zavíracím hodnotám. Výsledek je určitě zklamáním pro ty, co sázeli na to, že brzy vznikne evropský ministr financí a nové společné dluhopisy eurozóny, neboť nejvíce proevropští sociální demokraté směřují do opozice. Pro eurozónu jsou to smíšené zprávy, neboť pozornost od německých voleb se nyní začne přesouvat naopak k její periferii - na pořadu je nyní referendum o nezávislosti Katalánska (tento víkend) a především v závětří číhá hlavní politické nebezpečí - parlamentní volby v Itálii (únor 2018). Vezmeme-li v úvahu, že Fed hodlá zvýšit v prosinci úrokové sazby, tak jsme čím dál více spokojeni s naším krátkodobým medvědím výhledem pro eurodolar, který počítá s propadem na 1,15 (do 1. kvartálu 2018).



Výsledek německých voleb naopak považujeme za dobrou zprávu pro polský zlotý, neboť ztráty dvou hlavních a proevropských stran mohou vést k tomu, že politický tlak ze strany francouzsko-německé vlády na polskou konzervativní vládu nebude muset být tak silný. To může učinit zlotý imunnější vůči politice (alespoň krátkodobě).