Ranní glosa: Pyrrhovo vítězství Angely Merkelové - reakce trhů?

Angela Merkelová bude po čtvrté kancléřkou, dohodnout koalici ale nebude nic jednoduchého. CDU/CSU sice zvítězila, ovšem nejslabším výsledkem od roku 1949. Ještě hůř dopadli druzí socialisté, kteří dosáhli pouze 20 % a rozhodli se dobrovolně odejít do opozice. Předvolební průzkumy naopak překonala nacionalistická AfD, která překonala 13 %. V takové situaci Angele Merkelové v zásadě nezbývá nic jiného, než se pokusit sestavit pravo-levicovou koalici s liberální FDP a zelenými - tzv. Jamajku.



První špatnou zprávou pro trhy je, že koaliční jednání budou trvat hodně dlouho. Již sestavování velké koalice v roce 2013 zabralo více než čtvrt roku a vláda byla “hotová” ve finále až po Vánocích. Tentokrát jsou názorové rozdíly mezi pravicovou FDP a levicovými zelenými především v otázce daní a trhu práce ještě o poznání rozdílnější. Dost rozdílné představy také panují v otázce evropské integrace. Rozhovory tak mohou letos trvat ještě déle a dohodnutý výsledek může být méně stabilní.





Současně není výsledek německých voleb úplně dobrou zprávou pro slabší články eurozóny (především Itálii). Ambiciózní návrhy francouzského prezidenta na hlubší ekonomickou integraci euro -klubu, velký společný rozpočet, ministra financí a především na silnější vzájemné záruky nemusí padnout v Německu po volbách na úrodnou půdu. Liberální FDP je poměrně skeptická vůči velkým integračním projektům z “francouzské dílny” a bude v koalici silnějším hráčem než otevřeně pro-evropští zelení. A v rámci CDU/CSU již po volbách zaznívá kritika do vlastních řad, že se strana v evropských otázkách a bezpečnosti posunula příliš do politického středu a vyklidila tak pole FDP a ve finále i AfD.První reakce by tedy měla být spíše lehce negativní na euru a na dluhopisech jižních zemí eurozóny, naopak dobře by si mohl vést německý bund.Ve středním a delším horizontu bude ovšem záviset především na tom, jakou koalici se Angele Merkelové vlastně podaří dohodnout. Pro německou ekonomiku by bylo nejlepší, kdyby se realizovala řada navrhovaných ekonomických reforem z dílny FDP a levicoví zelení dostali naopak silnější slovo v ekologických otázkách, popřípadě v evropské politice.