Pondělní obchodní seance 25. 9. 2017

Pondělí 25. 9. 2017 ---------------------------------

USA: DJIA (-0,04 %), S&P500 (+0,06 %) a NASDAQ (+0,07 %).

Evropa: DAX (-0,06 %), CAC40 (+0,27 %), FTSE 100 (+0,64 %).

Čína: Hang Seng (-1,09 %), Shanghai Comp. (-0,40 %), CSI 300 (-0,41 %).

Japonsko: Nikkei 225 (+0,50 %).

-------------------------------------------------------------

Makroekonomický kalendář

-------------------------------------------------------------

JPY: (02:30) – PMI výrobní sektor (září): 52,6 b., oček. 53,4 b.

BOJ: (07:35) – Projev předsedy Bank of Japan (Haruhiko Kuroda)

-------------------------------------------------------------

DE: (10:00) – IFO Index podnikatelské nálady (září)

ECB: (15:00) – Projev guvernéra Maria Draghiho (Economic and Monetary Affairs Committee, Brusel)

-------------------------------------------------------------

ECB (n/a) – Projev členů ECB – Constancio, Mersch, Coeuré

FOMC (n/a) – Projev členů FEDu – Dudley, Evans

-------------------------------------------------------------

Zámořské akciové trhy během páteční obchodní seance zakončily téměř beze změny. Trhy stále musejí vstřebávat napětí na Korejském poloostrově a obchodníkům lehce ulevilo zmírnění obav ohledně americké reformy zdravotního pojištění. Dařilo se sektorům služeb a průmyslu, ztrácely utility a spotřební zboží. Propad na akciích technologické společnosti Apple (AAPL) pokračoval i poslední obchodné den minulého týdne. Počet aktivních ropných věží v USA podle agentury Baker Hughs poklesl z počtu 749 na 744 věží.

Pondělní obchodní seance bude ve znamení dozvuku víkendových německých voleb. Přestože vítězství Merkelové nikoho po předvolebních průzkumech nepřekvapilo, růst protiimigrační AfD překvapením byl. Merkelová by však koalici i tak měla poskládat společně s FDP a Zelenými, takže si ve funkci německé kancléřky zajistí i čtvrtý mandát. Euro reagovalo na víkendové volby mírným negativním gapem.

Japonsko brzy ráno reportovalo slabší předběžná data zářijového PMI za výrobní sektor. Před otevřením evropských trhů za Bank of Japan promluvil guvernér Haruhiko Kuroda. Dnešní seance by se měla na evropských trzích nést v dozvuku nedělních voleb. Nejistotu na trzích může vyvolat neúspěch vládních sociálních demokratů (SPD) a naopak zisk nevyzpytatelné Alternativy pro Německo (AfD). Dnes také pozor na německý index IFO a na projev Maria Draghiho v Bruselu. Během úterní seance se dočkáme vystoupení Janet Yellen na konferenci "Inflation, Uncertainty, and Monetary Policy“ v americkém Clevelandu.