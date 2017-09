Budoucnost ČEZ v nových trendech

Na jedné straně ČEZ ESCO s vizí decentralizované energetiky, zapojování obnovitelných zdrojů a úsporných řešení pro chytrá města, podniky i domácnosti. Na straně druhé divize jaderné energetiky s úkolem naplňovat státní energetickou koncepci založenou z velké části na výstavbě nových jaderných bloků. Zájmy státu a minoritních akcionářů ČEZ se čím dál tím více rozcházejí.

Již před několika lety se proto objevily názory analytiků, že by se energetická skupina ČEZ mohla rozdělit na dvě části. Jedna z nich by se zaměřila na obnovitelné zdroje a decentralizaci, druhá pak bude udržovat starou energetiku, bez níž se Česká republika ještě několik desetiletí neobejde. Velmi podobně proběhlo i dělení německých energetických firem. Dělení ČEZ by podle analytiků mělo nastat do roku 2020. To bude nejvyšší čas začít s případnou dostavbou jaderných elektráren, pokud mají nové bloky začít fungovat od 2035. Je totiž pravděpodobné, že v situaci, kdy by se polostátnímu ČEZ podařilo najít nebo vyjednat záruky pro dostavbu nových jaderných bloků, bude to minoritními akcionáři vnímáno negativně a začnou výstavě bránit.

Příliš mnoho času pro tak strategické rozhodnutí tedy nezbývá. V návaznosti na páteční zprávu agentury Reuters by se o takové variantě mohlo rozhodovat již brzy a reálně by se jím mohla zabývat už příští nová vláda. Případné rozdělení společnosti by mohlo mít různé scénáře, struktura ČEZ však některé varianty spíše předurčuje. Jak by to tedy mohlo dopadnout? Část zajišťující klasickou výrobu (jádro, uhlí) a čelící evropské regulaci, by si nejlépe ponechal stát. Tím by si uvolnil cestu pro garance a dostavbu nových jaderných bloků. Zbytek by se mohl oddělit na několik menších firem nebo jednu, zahrnující aktivity ESCO, distribuci a OZE, které by ovšem svou významností mohly dále nabízet minoritním akcionářům další zajímavé příležitosti.

Pavel Šťastný

Grant Capital a.s.