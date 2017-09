Víkendář: Snowden o práci tajných služeb a jejich skutečných cílech

Edwardu Snowdenovi je nyní 34 let. Bývalý zaměstnanec amerických tajných služeb, který zveřejnil informace ze systémů americké National Security Agency, žije v ruském hlavním městě a ve své rodné zemi je považován za nepřítele. Pro obránce občanských svobod se ale stal ikonickou postavou a mužem donuceným státem k útěku a skrývání. V rozhovoru pro Der Spiegel hovořil zejména o moci tajných služeb a jeho boji s nimi.



Snowden nemůže opustit Rusko, protože Spojené státy na něj vydaly zatykač. A tajné služby jedou stále na plné otáčky. Na otázku, zda i přesto dnes vidí ve svém činu smysl, odpověděl: „Ano. Nechtěl jsem měnit zákony, nebo zpomalit celou tu mašinérii. Možná to mým cílem být mělo a moji kritici tvrdí, že jsem nebyl dostatečně revoluční. Jenže zapomínají na to, že jsem byl produktem tohoto systému. Pracoval jsem v něm s lidmi, kterým stále částečně věřím a věřím, že systém lze změnit k lepšímu.“





Snowden tvrdí, že nechtěl „zničit NSA nebo CIA“. Tyto instituce jsou podle něj pro společnost přínosné, ale musí svou činnost omezit jen na „skutečné hrozby, kterým čelíme, a to s použitím těch nejméně invazivních nástrojů“. Podle něj už jen tajným službám stále nedochází, že „na mouchy na stole se nevrhají atomové bomby“. Americké tajné služby prý například mohou z Gmailových účtů získat jakékoliv informace a nemusí ani dokazovat, že se týkají Američanů. A podobně se chová stále více zemí. Snowden podle svých slov chtěl jen pomoci veřejnosti při stanovení hranic toho, co je ještě přijatelné a co již ne.Když se ukázalo, že německá BND shromažďovala informace na „přátele“ včetně lidí jako izraelský premiér, Snowden byl podle svých slov překvapen, ale ne zklamán. Tvrdí, že stejné je to i ve Francii a dalších zemích. „Všechny vlády chtějí mít jen více moci v oblasti ekonomické špionáže, diplomatické manipulace a politiky,“ říká Američan. Neexistují přitom podle něj žádné důkazy, že takové masivní získávání informací funguje jako obrana před teroristickými útoky. Vše ovšem pokračuje dál a příčinou je právě snaha získat informace ze všech možných oblastí.Příkladem může být německou BND odposlouchaný hovor mezi Kofi Annanem a Hillary Clintonovou. Tento krok „asi mnoha teroristickým útokům skutečně nezabránil“. Rozdíl mezi americkou NSA a německou BNF spočívá podle Snowdena hlavně v tom, kolik peněz má daná organizace k dispozici. Němci ale zase těží z výhodné geografické polohy a pomáhá jim vysoká úroveň vzdělanosti v technické oblasti.Snowden podle některých názorů svými činy výrazně urychlil pokrok v oblasti šifrování. To je podle jeho názoru nyní běžné i v mediálních redakcích, teroristé jej ale intenzivně nevyužívají: „Pokud nějaký terorista ve městě používá laptop, dostane ho dron. Když používá mobilní telefon, dostane ho dron. Ale ten, který po svém bratranci posílá zprávy napsané na papíru, je v bezpečí. Oni si umí spočítat, kolik je dvě a dvě a rychle se tomu přizpůsobí.“ Vlády se podle Snowdena také jen vymlouvají na to, že kvůli teroristům musí být všechny informace tajné. Ukazuje to koneckonců i jeho případ a třeba to, že sám ředitel NSA Michael Rodgers nyní říká, že „nebe se nezhroutilo a svou práci děláme dál“.Tajné služby podle Snowdena začínají chápat, že masové shromažďování informací není efektivní. Doufají ale, že našli záchranu ve formě hackingu. Tvrdí sice, že by mělo jít o cílené akce, ale jde jim opět o ty masové. Hledají v systémech zejména slabá místa, která by jim umožnila dostat se k informacím ještě dříve, než jsou zakódovány. „Nasadí k vám svůj software a váš mobil či počítač je pak vlastně jejich.“